'Путин намерен продолжать убийства': Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Евросовета

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 августа, провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Темами разговора, в частности, стали массированный удар РФ по Киеву, усиление давления на Россию, гарантии безопасности и финансирование производства украинских дронов.

Деталями переговоров Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. Он выразил благодарность Коште "за искренние соболезнования нашим людям, всем семьям", которые потеряли близких в результате обстрела Киева 28 августа.

"По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения Путина – продолжать убийства, а не делать шаги к миру", – заявил президент.

От России – никаких сигналов о готовности к встрече лидеров

Зеленский добавил: Украина много раз заявляла о том, что готова к встрече на уровне лидеров.

Это обсуждали с президентом США Дональдом Трампом и европейскими друзьями.

"Но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны России. Именно поэтому должно быть давление. Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным", – заявил Зеленский.

Гарантии безопасности будут включать три блока

По его словам, он также обсудил с Коштой наработки гарантий безопасности.

Сейчас идет соответствующая работа над финализацией всех компонентов.

"Гарантии будут состоять из трех блоков. Одной из основных мы видим членство Украины в Евросоюзе. Ожидаем, что уже вскоре мы одновременно с Молдовой будем иметь прогресс в этом вопросе", – рассказал глава государства.

Дополнительное финансирование производства оружия

Также обсуждали дополнительное финансирование для производства украинских дронов и реализацию программ SAFE и PURL.

По словам Зеленского, президент Евросовета готов способствовать тому, чтобы сделать эти инструменты еще более эффективными.

Также политики договорились о встрече в ближайшее время.

"Всегда рад видеть Антониу в Украине", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу Зеленский заявил, что РФ готовит наступательные действия на Покровском направлении. Агрессор стянул туда до 100 тысяч личного состава. По словам президента, это направление является самым угрожающим на данный момент.

