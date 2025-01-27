'Я хотел бы увидеть такие предложения': Зеленский сказал, устроят ли Украину гарантии безопасности как у Израиля

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности по примеру тех, которые сейчас имеет Израиль, были бы прекрасным предложением для Украины. Он напомнил, что союзники отбивали ракетную атаку по территории Израиля и наносят удары его врагам, в то время как Украине долго не разрешали даже в ответ бить западным оружием по РФ.

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Такое заявление Зеленский озвучил в интервью для итальянской газеты Il Foglio. Видео разговора с журналисткой Чечилией Сали опубликовал Офис президента.

В частности, она спросила президента Украины о гарантиях безопасности для Украины и провела параллель с поддержкой Западом Израиля.

"А какие они – гарантии у Израиля? Кто реально знает четко, что имеет Израиль? У Израиля есть деньги и поддержка от США, это факт. Она в миллиардах, рассчитывается ежегодно. Имеет ли Израиль ядерное оружие, как вы считаете? Я думаю, имеет. Ну это не публичная информация. Все говорят об этом – вроде бы имеют, вроде бы не имеют, но мы понимаем..." – сказал он.

Зеленский также напомнил, что массированная атака ракетами на Израиль со стороны Ирана "кончилась тем, что ракеты сбивал не только Израиль".

"Кто сбивал ракеты? Кроме союзников США или блока НАТО, на Ближнем Востоке, таких, как прямо с земли сбивали – Иордания и т.д. Кроме этого, авиация Соединенных Штатов, Великобритания Франция. НАТО. То есть были союзники, которые сбивали эти ракеты всеми своими возможностями. И если нам предлагаются такие гарантии безопасности – НАТО, но не НАТО – то есть в любой момент армия других стран воюет, то я хотел бы увидеть в деталях эти предложения. Это очень неплохие предложения. Да, конечно это не НАТО, но на пути к НАТО, несмотря на то, когда оно будет, это прекрасные предложения", – заявил глава государства.

По словам Зеленского, Израиль получает технологии, ПВО и деньги, что позволяет ему развиваться. Более того, союзники не только помогают ему сбивать ракеты, но и наносят удары по его врагам.

Чего нельзя сказать о поддержке Украины.

"Пока ни одна страна по тем местам, откуда вылетали ракеты и самолеты из России и летели по нашим людям и убивали, – пока ни одна страна не совершала ответных обстрелов даже военных целей. Это факт. То есть только мы воюем. Мало того, я хочу напомнить, что страны были недовольны, что мы наносим ответные удары по РФ, даже в ответ по их энергетике или по их военным целям, что было абсолютно справедливо. И даже это нам хотели запретить. Поэтому очень хотелось бы понять, что это за гарантии безопасности", – подытожил Зеленский.