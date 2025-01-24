У Трампа готовы к предоставлению гарантий безопасности Украины, но Европа должна взять на себя большую часть обязательств – Bloomberg

Европейские чиновники добиваются от новой администрации президента США Дональда Трампа обязательств по участию в гарантиях безопасности для Украины. Союзники в целом согласны с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Вашингтону придется предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране, чтобы сделать такие усилия заслуживающими доверия.

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Об этом говорится в публикации Bloomberg с отметкой, что дипломатическое давление с целью прекращения российского вторжения усиливается. Люди же, знакомые с вопросом, на условиях анонимности сказали, что у республиканца не против гарантий безопасности, но с условием, что Европа возьмет на себя больше.

"Европейские союзники Киева заявили, что США могут быть на борту этой идеи, несмотря на первоначальную сдержанность Трампа. Однако они подчеркнули, что пока еще слишком рано подробно обсуждать, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине", – отметили аналитики.

Считается, что европейцы пытаются сформировать мышление новой администрации США, поскольку Трамп готовится к взаимодействию с российским диктатором Владимиром Путиным. Республиканец, вновь став американским лидером, пригрозил усилить давление на экономику РФ, если Путин не согласится прекратить боевые действия, хотя тот не дал никаких признаков того, что он готов пойти на какие-либо значимые уступки.

Высокопоставленный представитель европейского правительства объяснил: если страны Европы будут вынуждены отправить войска самостоятельно, это может подорвать доверие к гарантиям и создать раскол в НАТО, поскольку это будет означать фактический конец трансатлантического сотрудничества в рамках Альянса.

При этом западный дипломат, который взаимодействовал с командой республиканца по этому вопросу, считает, что скептицизм Трампа в отношении поддержки Украины смягчился. Его команда продемонстрировала готовность Вашингтона сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности Киеву, что они в частном порядке признают неизбежным.

"Однако в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени по обеспечению соблюдения любой потенциальной сделки. Европейцы понимают, что США ожидают от них предоставления основной части войск, по словам того же дипломата, поскольку Трамп считает войну в Украине европейским делом", – пишет Bloomberg.

По словам другого высокопоставленного дипломата, команда республиканца также дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую заниматься восстановлением Украины, что, по их мнению, будет передано частному сектору. Но обсуждения на эту тему все еще продолжаются.

В общем европейские союзники Украины в последние недели стали с осторожным оптимизмом относиться к тому, что Трамп не заставит Киев преждевременно начать мирные переговоры с Россией. Ведь на этой неделе он пригрозил Москве финансовыми санкциями, если Путин откажется прекратить боевые действия в ближайшее время. Также ожидается, что его специальный посланник по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Киев в ближайшие недели. У Трампа говорят, что он хотел бы, чтобы решение было найдено "в течение первых 100 дней администрации", а не "за 24 часа", как обещал ранее.

"Но, учитывая историю Трампа, меняющего политику на ходу, многое остается неопределенным. Это заставило европейских союзников беспокоиться о масштабе любых будущих военных обязательств США для подкрепления этих гарантий – или о том, будут ли они вообще... Европейцы поняли, что они не смогут рассчитывать на крупное участие США, но должны будут подготовиться к тому, что Вашингтон будет играть роль только в определенных возможностях, не отправляя людей на место. Это может усложнить ситуацию", – подытожило Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что ныне вопрос о возможном размещении миротворцев в Украине обсуждается с несколькими ключевыми международными партнерами, включая Францию и Польшу. Однако он подчеркнул, что страна нуждается в серьезных гарантиях безопасности.

Также Зеленский сказал, что Украина стремится завершить войну уже в 2025 году, но скорость не может быть важнее справедливости и надежности победы.

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