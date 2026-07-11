"Я беседовал с главой МИД Китая": Стубб оценил вероятность ядерного удара России по Украине. Видео

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не ожидает применения Россией ядерного оружия против Украины. По его словам, Китай занимает жесткую позицию в отношении недопущения такого сценария и уверяет, что способен влиять на Москву. В то же время финский лидер подчеркнул, что риск эскалации сохраняется, поэтому его нельзя недооценивать.

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Об этом Стубб сказал в интервью CNBC.

Китай не позволит Путину применить ядерное оружие

Отвечая на вопрос, может ли "загнанный в угол" российский диктатор Владимир Путин прибегнуть к ядерной эскалации, Стубб выразил надежду, что этого не произойдет.

Он рассказал, что несколько дней назад обсуждал этот вопрос непосредственно с главой министерства иностранных дел Китая во время его визита в Финляндию.

"Я беседовал с главой МИД Китая. Мы обсуждали ядерный вопрос, и китайцы очень настойчиво утверждают: "Нет, этого не произойдет". Мы способны это сдержать", – сказал президент Финляндии.

По его словам, Пекин занимает четкую и бескомпромиссную позицию в отношении недопустимости применения Россией ядерного оружия.

В то же время Стубб подчеркнул, что опасность эскалации всегда существует.

"Очень важно, чтобы мы были способны сдержать это. Но опасность эскалации существует всегда, и нам нужно относиться к ней серьезно", – подчеркнул он.

Стубб также выразил надежду, что Китай и в дальнейшем будет использовать свое влияние на Кремль, чтобы способствовать прекращению войны против Украины.

По его мнению, позиция Пекина по недопущению ядерной эскалации является важным фактором международной безопасности.

Украина уже одержала стратегическую победу

В ходе интервью президент Финляндии также оценил ход войны в Украине.

По его убеждению, Украина уже добилась стратегической победы, поскольку смогла отстоять свою независимость, суверенитет и государственность, несмотря на вторжение значительно более сильного по ресурсам противника.

Стубб обратил внимание и на темпы продвижения российской армии.

По его словам, тот факт, что за годы полномасштабной войны российские войска смогли продвинуться лишь примерно на 60 километров, свидетельствует о провале первоначальных планов Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только в случае угрозы существованию государства. По его словам, РФ якобы "слишком ответственна", чтобы начать Третью мировую войну, и достигает своих военных целей без применения ядерного оружия.

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