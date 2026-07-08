"Россия готова применить ядерное оружие": в администрации Путина сообщили, когда это произойдет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. Также он высказался о войне против Украины, отношениях с Западом и позиции Москвы в отношении Европы.

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Такое заявление он сделал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. По словам пресс-секретаря главы Кремля, Россия якобы "слишком ответственна", чтобы начать Третью мировую войну, а ядерное оружие может быть применено только в случае угрозы существованию государства.

Песков заявил, что Россия, по его словам, достигает своих военных целей без применения ядерного оружия. Он также утверждал, что Москва отвечает на удары во всех конфликтах, но в то же время назвал Россию государством, которое якобы не заинтересовано в начале глобальной войны.

Кроме того, представитель Кремля озвучил ряд тезисов относительно отношений с Европой. В частности, он призвал европейские страны не считать Россию угрозой, не игнорировать её опасения, не пренебрегать ею и как можно скорее возобновить диалог.

Заявления о войне

Во время интервью Песков также повторил традиционные для российских властей заявления о полномасштабной войне против Украины. Он утверждал, что создание так называемой буферной зоны на границе якобы стало следствием действий Киева и западных государств.

Также пресс-секретарь Кремля вновь заявил, что полномасштабное вторжение России было якобы "вынужденным" из-за позиции США и Европы. Кроме того, он повторил требования Москвы к Украине, заявив, что президент Владимир Зеленский должен вывести украинские войска из регионов РФ и "юридически признать фактическую ситуацию на местах".

Ранее Песков также заявлял, что так называемая "СВО", которая, по его словам, изначально планировалась как операция, в настоящее время превратилась в "настоящую войну" из-за вмешательства Запада. Кроме того, он прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в Константиновке в Донецкой области, безосновательно утверждая, что город якобы "перешел под контроль" российских оккупационных войск.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Песков впервые назвал полномасштабное российское вторжение в Украину войной. По его словам, это произошло из-за активной поддержки Киева со стороны западных стран. Он пояснил, что союзники Украины помогают ей разведданными, вооружением и нанесением ударов.

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