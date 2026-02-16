'Если РФ сделает это, то...': экс-директор ЦРУ заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать 'железобетонные' обязательства НАТО

Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать четкие и "железобетонные" обязательства стран НАТО, включая США. Должна быть прописана конкретная реакция Альянса в случае повторной агрессии со стороны России.

Об этом заявил генерал армии США в отставке, бывший командующий Центрального командования ВС США и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Он дал в интервью Укринформу.

Петреус прокомментировал вопрос об американском backstop и реакции в случае повторного нападения РФ на Украину после потенциального перемирия.

"Должны быть "железобетонные" обязательства: если Россия сделает это, тогда страны НАТО, включая США, сделают следующее. Конкретные механизмы следует оставить на их усмотрение", – сказал экс-директор ЦРУ.

Петреус назвал возможные гарантии безопасности

Одним из возможных элементов гарантий безопасности со стороны США может стать общий надзор и наблюдение за ситуацией на линии фронта, в частности для фиксации возможных нарушений Россией условий потенциального соглашения, отметил американский генерал, подчернув при этом возможности разведки США.

"Есть план... согласно которому США осуществляли бы общий надзор и наблюдение за ситуацией на линии фронта, в том числе для фиксации нарушений Россией условий возможного соглашения. Только США имеют такой уровень возможностей наблюдения. Это базируется на различных разведывательных системах, в частности космических", – сказал Петреус.

По его словам, важным вкладом могли бы стать и так называемые enablers, которые США традиционно предоставляют НАТО и которые фактически не имеют альтернативы. Речь идет о критических компонентах поддержки, без которых функционирование союзных сил существенно затруднено.

Как отметил Петреус, британские, французские и другие военные могли бы находиться на территории Украины, помогая с подготовкой и другими видами поддержки.

ВСУ – лучший гарант безопасности для Украины

В то же время генерал подчеркнул, что лучшим гарантом безопасности для Украины остается ее собственная армия.

"На самом деле лучшим гарантом безопасности для Украины является украинская армия. В этом не должно быть никаких сомнений. Поэтому дальнейшая поддержка украинских Вооруженных сил является крайне критической", – отметил он.

Экс-директор ЦРУ отметил, что включение в любое потенциальное мирное соглашение требований по демилитаризации Украины было бы большой ошибкой, и предостерег от такого шага.

"Абсолютно необходимо, чтобы в любой потенциальной сделке Украину не обязывали к демилитаризации, это было бы большой ошибкой", – подчеркнул Петреус.

Напомним, что в своем выступлении на Мюнхенской конференции министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что мирное соглашение между Украиной и агрессором Россией должно защищать интересы как Украины, так и Европы. Что касается гарантий безопасности, то необходимо заключить надежные и реальные договоренности, а не создавать "бумажного тигра" вроде Будапештского меморандума 1994 года.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус высоко оценил трансформацию украинского ВПК во время войны и назвал украинцев "величайшим поколением Украины". Он отметил, что после завершения боевых действий Украина будет иметь один из самых мощных ВПК на Западе, ориентированный на новые технологии и экономические инициативы.

