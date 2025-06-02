Вышли на новый уровень: в Минобороны рассказали, сколько дронов может производить Украина в год

Украинская оборонная промышленность сделала мощный прорыв в сфере беспилотников. Украина уже сегодня способна производить до 10 миллионов дронов ежегодно.

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Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Козенко во время форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. По его словам, отечественная отрасль беспилотных летательных аппаратов уже вышла на новый уровень.

Украинские дроны, которые прошли боевое тестирование на фронте, значительно дешевле иностранных аналогов и демонстрируют высокую эффективность.

"Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год", – сказал Александр Козенко.

По словам заместителя главы Минобороны, учитывая опыт в войне, Украина сегодня пишет доктринальные изменения в использовании дронов, которые сейчас являются причиной 80% всех поражений на поле боя.

После начала полномасштабной войны производство беспилотников стало одним из ключевых приоритетов для украинского оборонно-промышленного комплекса. Над разработкой и изготовлением дронов работают как государственные, так и частные компании. В арсенале – разведывательные, ударные, FPV-дроны и дроны-камикадзе, которые уже доказали свою эффективность в боях.

Кроме собственного производства, Украина активно сотрудничает с международными партнерами, открывая совместные производственные площадки и реализуя кооперационные проекты.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации на территории России. Под удары попали авиабазы "Белая" в Иркутской области, "Оленья" в Мурманской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Иваново" в Ивановской области, где поражен как минимум 41 самолет.

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