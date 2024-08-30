Выборы в США: кто лучше для Украины – Трамп или Харрис?

К выборам в Соединенных Штатах Америки приковано внимание всего мира. Украина не исключение, ведь от того, кто завладеет Белым домом, зависит и помощь для дальнейшей борьбы против России.

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Полномасштабная война продолжается уже третий год, и сейчас мы находимся в критическом моменте, который нуждается в новом подходе. Украине необходимо укрепить свои позиции перед любыми возможными мирными переговорами. Многое в этом процессе будет зависеть от нашего главного союзника – США.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неправдоподобно обещает договориться с российским диктатором Путиным и "закончить войну за один день", а если Украина откажется от его предложения, то грозится прекратить помощь. В то же время кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила о дальнейшей поддержке Украины, но, какой она будет на самом деле, пока сказать трудно.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается верить и Трампу, и Харрис и в сентябре представит им обоим свой "план победы", предварительно обсудив его с действующим президентом США Джо Байденом.

Чего ждать Украине от кандидатов в президенты США и их команд – в материале OBOZ.UA.

Станет ли президентство Харрис "перезагрузкой" для Украины?

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис активно поддерживала и будет поддерживать Украину в ее борьбе против России – именно такой месседж прозвучал во время недавнего съезда Демократической партии. Но с момента начала полномасштабного вторжения РФ ключевые американские чиновники – советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин – совершили визит в Киев, продемонстрировав солидарность. Харрис же не была в Украине за это время ни разу. Но в начале этого лета она посетила мирный саммит, организованный Украиной в Швейцарии. Западная пресса пишет, что ее встреча с президентом Украины Зеленским была "такой же формальной, как и предыдущие".

Считается, что при своем вероятном президентстве Харрис будет рассматривать два варианта в отношении Украины. Либо это будет продолжение действующей политики президента Джо Байдена, либо усиление и более решительная позиция. То есть, по крайней мере, помощь ВСУ будет продолжаться, что уже позитив. Ведь Харрис будет вынуждена это делать, чтобы доказать и миру, и американскому обществу, что она "очень принципиальный и жесткий президент" и выполняет свои обещания. Она будет доказывать, что намерена решительно противостоять авторитарным режимам, в том числе России. Однако какой именно будет помощь – пока большой вопрос, который зависит не только от лидера Штатов, но и от воли Конгресса.

Многие демократы утверждают, что в политике Байдена по отношению к Украине "нет ничего принципиально плохого". Напротив, его советники и сторонники объясняют, что он остался верен изначально заявленной цели поддерживать Украину "столько, сколько нужно", избегая при этом прямого конфликта с Россией.

Однако верность стратегии не гарантирует ее успех. И хотя Байдену удалось создать широкую международную коалицию в поддержку Украины, границы такого осторожного подхода становятся очевидными – украинцам все труднее противостоять России, поэтому нужен кардинально новый подход, или все закончится поражением и унизительным мирным соглашением, условия которого российский диктатор озвучил накануне саммита в Швейцарии.

Еще один неоптимальный результат осторожного подхода действующей администрации состоит в том, что политика США по отношению к Украине сегодня чаще диктуется из лагеря Дональда Трампа, а не из самого Вашингтона. Стремясь не поднимать вопрос об Украине во время предвыборной кампании, команда Байдена, а теперь и Харрис, по сути, позволила Трампу формировать свои месседжи вокруг любого будущего мирного соглашения. Такой подход дал возможность экс-президенту надолго отложить голосование в Конгрессе США по принятию пакета в 60 млрд для Украины. Сегодня именно Трамп и его советники снова начинают разговор о том "как, когда и каким образом должна закончиться война".

Харрис должна снова установить свой контроль над политикой США в отношении Украины – делами, которые дадут понять, что эту войну можно завершить благоприятно только путем демонстрации силы, ведь РФ по-прежнему нацелена исключительно на уничтожение независимой Украины.

Что может сделать Харрис, чтобы показать, что Украина для нее в приоритете? Например, заявить о готовности снять ограничения относительно использования дальнобойного оружия, поставляемого Западом против военных целей на территории России, а также размещения инструкторов стран НАТО в Украине. Она могла бы предложить новый подход, например, выразить поддержку США союзникам, которые сбивают российские ракеты или дроны вблизи своей территории, рассматривая это как акты самообороны. Та же Польша уже намекала, что готова делать это. Этот шаг не означал бы прямого вступления НАТО в конфликт, но уже будет вне узкого видения Байденом роли НАТО в поддержке Украины.

Проукраинский "вице"

Преимуществом Харрис над Трампом по вопросу Украины является Тим Уолз, кандидат в вице-президенты США от Демократической партии. Губернатор Миннесоты с самого начала активно поддерживал Украину. Уже 25 февраля 2022 года он вместе с губернатором Огайо, республиканцем Майком ДеВайном объявил о двухпартийной поддержке Украины от имени Совета губернаторов. Позже Уолз подписал законопроект о прекращении инвестиций и контрактов Миннесоты в России и Беларуси. В апреле 2023 года он в составе двухпартийной группы губернаторов провел онлайн-встречу с президентом Украины.

"Миннесота стоит с Украиной. Миннесота – "гордый дом" для многих украинских семей, и мы будем продолжать приветствовать и поддерживать украинских беженцев в нашем штате", – отметил тогда демократ.

В феврале этого года Уолз посетил посольство Украины в США.

"Я посетил украинское посольство, чтобы установить официальное партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области, укрепляя связи нашего штата с Украиной", – заявил тогда кандидат в вице-президенты.

Планы Трампа: с Путиным об Украине без Украины

Что касается позиции Трампа, то его слова об Украине почти неизменны, что-то вроде – "украинцы не в силах оказывать полноценное сопротивление россиянам, США не могут дальше тратить на все это деньги". При этом логики в его заявлениях все так же не хватает.

Вот, например, последнее заявление Трампа: "Россия прекрасно воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина – нет. Она еще держится, потому что мы просто выделяем Украине много денег", – сказал он в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану.

До этого в разговоре с предпринимателем Илоном Маском Трамп отмечал, что "Украина в скором времени не сможет продолжать боевые действия из-за нехватки военнослужащих, в то время как Россия по-прежнему является значительной военной силой, а потому не нужно впустую тратить деньги".

Экс-президент продолжает настаивать на том, что для разговора с "крутыми ребятами" типа российского диктатора Путина или северокорейского – Ким Чен Ына – нужен американский "крутой парень", то есть он сам.

Трамп всегда напоминает, что во время своего президентства он поддерживал с Путиным "хорошие отношения".

"Я знаю Путина очень хорошо. Надеюсь, мы снова с ним поладим", – отмечает кандидат в президенты США. Значит это только одно – Трамп планирует договариваться с Путиным об Украине без Украины, наплевав на ее интересы.

Один из трамповских возможных "планов" ранее озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Трамп просто не даст ни копейки на российско-украинскую войну, если победит на выборах президента США. Поэтому война закончится, так как очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах", – отметил венгерский премьер.

Для визуального баланса позиции республиканского кандидата его помощники разработали более сдержанный план принуждения Украины к завершению войны.

Трамп может оставить Украину без военной помощи, если она не согласится на переговоры с Россией, – об этом говорят два ключевых советника экс-президента Кит Келлог и Фред Флейц (они руководили аппаратом Совета национальной безопасности США в период трамповского президентства, с 2017 по 2021 год). По их предложению, к которому Трамп якобы отнесся "дружелюбно", определенный ультиматум со стороны США будет направлен и России, которую предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Согласно с предложением советников, установление перемирия планируется на существующей линии фронта.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не согласитесь, то поддержка со стороны США иссякнет, – отметил Келлог. – А Путину: "...Если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя".

Кроме того, советники Трампа предлагают ему "задобрить" Путина обещанием надолго отложить вступление Украины в НАТО.

Что именно выберет Трамп, пока не знает, вероятно, даже он сам. Но уже сегодня очевидно, что для Украины это будет вариант из серии плохой или очень плохой.

Украинофобская правая рука

Как и Харрис, Трамп предложил свою кандидатуру на должность вице-президента. Им стал сенатор от Огайо Джей Ди Венс, являющийся одним из крупнейших противников выделения помощи для Украины в американском политическом бомонде. Европейцы уже заявляют, что "назначение Венса кандидатом в вице-президенты станет катастрофой как для Украины, так и для ЕС".

Венс, который стал сенатором в январе 2023 года, играл центральную роль в блокировании законопроекта о помощи Украине в Сенате, и, хотя эта попытка провалилась, политик тогда сказал: "Мы смогли достаточно четко донести, что Америка не может выписывать пустые чеки до бесконечности".

Сегодня кандидат в вице-президенты США выступает за закрепление нейтрального статуса Украины (по его мнению, это основное, к чему стремится Путин) и не верит в возможность "стратегического прорыва" Киева. Он считает, что Украина при любых мирных договоренностях будет вынуждена пойти на территориальные уступки РФ, а оказание ей военной помощи не сможет повлиять на ход "конфликта". Главная идея Венса во внешней политике – быстренько договориться с Путиным по Украине, вычеркнуть вопросы помощи из повестки дня США и сосредоточить все ресурсы против Китая. В этом и кроется главная угроза для Украины, ведь ни о каком мирном плане речь не идет, все сведется к банальному торгу без участия Украины, но за ее счет.

Надо дружить с обоими кандидатами

"По моему мнению, Украина должна приветствовать любой выбор американского народа и налаживать сотрудничество с обоими кандидатами. В то же время Харрис, по моему мнению, будет продолжать линию по отношению к Украине, которая была характерной для администрации Обамы и Байдена. То есть максимально аккуратный подход. Что касается Трампа, то, учитывая его характер и манеру вести дела, сейчас трудно сказать, чего именно ждать от него" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По мнению дипломата, относительно вероятной политики Харрис, безусловно, будут нюансы и какие-то определенные коррекции, но в целом ждать от нее "революционных изменений" относительно поддержки Украины в ту или иную сторону не приходится. Демократы проводят некую неолиберальную линию – "за все хорошее, против всего плохого, с поправками на то, чтобы не было войны".

"Я думаю, эта линия будет определяющей, без поправки на то, кто у Харрис будет госсекретарем или советником по нацбезопасности. Это все будет, я думаю, подстраиваться под общую тему баланса, непровоцирования, неэскалации. И потому украинцам революционных перемен с приходом Харрис ждать не стоит.

Если в последние месяцы своей власти Байден примет решение о том, чтобы мы били по территории России на ту глубину, которая нужна, тогда это будет продолжено и Харрис. Если не будет такого решения, то ждать от нее чего-то чрезвычайного, мне кажется, – дело достаточно сложное", – отметил Огрызко.

По мнению дипломата, в отношении Трампа ситуация значительно сложнее для Украины, так как он человек сложный с точки зрения эмоциональных решений, неуравновешенный, непредсказуемый.

Единственный способ его заинтересовать – иметь ряд экономических предложений, которые для него и для США были бы выгодными. Начиная от необходимости перевооружать всю Европу американскими вооружениями, вплоть до того, что предлагает Помпео, экс-госсекретарь при президенте Трампа, – чтобы украинские войска заменили американские в Европе. Это даст Америке колоссальный плюс в понимании, что не придется так много использовать денег на содержание войск в Европе. То есть подойти с точки зрения желания Трампа на всем заработать. Вот тогда, по мнению Владимира Огрызко, его позиция по отношению к Украине будет совсем другой, чем когда мы просто стоим и просим – дайте нам еще 50 или 60 млрд долларов. В такой позиции мы всегда будем в проигрыше.

"На самом деле нужно переворачивать эту идеологию в совершенно другую сторону. Это наша общая борьба с общим врагом, и если вы хотите, чтобы мы его сдержали, то, пожалуйста, помогайте, да еще и на этой борьбе сможете хорошо заработать. Я думаю, что такой подход Трампа заинтересует. И даже такие, скажем так, непроукраинские лица, как Венс, которого он хочет сделать своим вице-президентом, не смогут возразить Трампу, потому что все важные решения он принимает лично.

Так что в целом наше будущее сотрудничество с американцами зависит от двух факторов. Насколько мы будем прагматичны в подходах и к одной, и к другой партии и, главное, сохраним ли мы хорошие отношения как с демократами, так и с республиканцами. Тогда есть шанс через активную дипломатическую работу, убеждение, логику и интересные предложения выходить на те решения, которые нам будут нужны, несмотря на то, кто будет находиться в Белом доме", – констатировал Владимир Огрызко.