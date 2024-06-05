Выборы в Европарламент: как Россия помогает ультраправым и Орбану захватить власть в Европе, чтобы изолировать Украину и развалить ЕС

Правые популистские партии приобретают все большую популярность среди населения Европы. Блок правых партий может получить значительный результат на выборах в Европейский парламент, которые начнутся завтра, 6 июня.

Правые уже получили поразительные результаты в Португалии и Нидерландах и представлены в правительствах Венгрии, Словакии, Финляндии и Италии. Также они готовятся одержать победу на национальных выборах в Австрии и Бельгии.

Партия ультраправой Марин Ле Пен занимает первое место во Франции, опережая политическую силу президента Эммануэля Макрона. Правопопулистская националистическая партия AfD ("Альтернатива для Германии") занимает второе место в своей стране.

Опросы показывают, что после нынешних выборов в Европарламент представителей ультраправых партий там будет больше, чем от правоцентристской Европейской народной партии президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ультраправые могут получить 25% мест в новом Европарламенте, состоящем из 720 членов.

Для России рост влияния этих партий может стать способом помешать выделению помощи Украине, а также благодатной почвой для шпионажа и дестабилизации ЕС.

О том, чего ждать от выборов в Европарламент и какую угрозу представляют европейские правые для Украины, – в материале OBOZ.UA.

Ультраправые набирают популярность

Ультраправые партии набирают популярность по всей Европе. В Бельгии, Нидерландах, Франции, Португалии, Германии и Финляндии молодые избиратели поддерживают их из-за антииммиграционной политики.

Согласно недавнему опросу, 22% немцев в возрасте 14-29 лет поддерживают AfD, по сравнению с 12% год назад. Никакая другая германская партия не пользуется такой поддержкой в этой возрастной группе.

Такая же ситуация в целом и в Европе, где ультраправые раньше не интересовали молодежь, но теперь набирают силу. Во Франции 36% молодых людей от 18 до 24 лет поддерживают Национальное объединение Марин Ле Пен, а в Нидерландах 31% поддерживают Партию свободы Уилдерса, победившую на прошлогодних выборах и только сформировавшую правительство. Герт Уилдерс известен своей антиисламской и пророссийской риторикой.

Такая тенденция будет иметь большое значение на выборах в Европарламент, на которых многие молодые люди будут голосовать впервые. Текущие опросы показывают, что до четверти мест могут отойти правым популистам, по сравнению с пятой частью в 2019 году.

Такой "резкий поворот направо" может иметь "значительные последствия для политики на европейском уровне", считает Европейский совет по международным отношениям. Ведь в результате ЕС будет гораздо сложнее набрать большинство голосов для реализации своих программ.

Конечно, Россия делает на такие силы ставку. Основное, что требуется Кремлю от них, – противодействие Украине и дестабилизация ЕС. Но и ультраправые используют РФ, а точнее ее ресурсы, чтобы получить власть.

"Голос Кремля"

Основная цель Москвы в использовании ультраправых – создать хаос в ЕС, а при идеальной ситуации – развалить Евросоюз. После полномасштабного вторжения РФ к этой цели добавилась еще одна – сопротивление помощи Украине.

Учитывая эту проблему, Урсула фон дер Ляйен пообещала: если она получит еще один срок в должности президента Еврокомиссии, то предоставит приоритет усилению защиты ЕС от "злонамеренной дезинформации из Москвы".

Противодействие российскому влиянию на европейскую политику – главный вопрос для многих в блоке. Так, в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге состоялись обыски в рамках расследования "вмешательства России", в частности из-за деятельности Voice of Europe ("Голоса Европы"), медиакомпании, которой ЕС недавно запретил вещание на своей территории. Это произошло после разоблачения ее деятельности по распространению российской пропаганды в Европе.

Организация использовалась для перечисления миллионов евро десяткам ультраправых политиков в нескольких странах ЕС. Они должны были распространять в западных СМИ кремлевскую пропаганду, которая посеет раскол в Европе и укрепит позиции пророссийских кандидатов на выборах в Европарламент.

Официальные лица ЕС назвали эту российскую операцию одной из самых масштабных, проведенных Кремлем в Европе в попытках подорвать поддержку Украины и внести раскол в трансатлантический альянс.

Директор чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что операция "Голоса Европы" была также попыткой провести в Европарламент больше пророссийских депутатов. Был разработан план, по которому люди в Европарламенте будут вести классический шпионаж в пользу России.

Как отмечают следователи, медиакомпания за российские деньги "пыталась повлиять на публичные дебаты в странах ЕС, работала против интересов ЕС и систематически распространяла российскую пропаганду".

На сайте Voice of Europe опубликовано множество интервью с правыми популистами и ультраправыми политиками, включая главного кандидата от AfD на европейских выборах Максимилиана Краха и депутата Бундестага от AfD Петра Быстрона. На платформе появлялся и нидерландский правый депутат де Грааф.

По словам премьер-министра Бельгии Александра Де Кро, разведслужбы страны подтвердили существование российской агентурной сети, ведущей работу "в нескольких европейских странах" с целью подорвать европейскую поддержку Украины. В частности, российские власти предлагали членам Европарламента деньги за поддержку нужных Кремлю нарративов.

Службы безопасности Европы продолжают расследовать роль десятков ультраправых политиков в деятельности "Голоса Европы", в том числе из Франции, Бельгии и Нидерландов, а также нескольких деятелей немецкой AfD.

Опять Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан главный фокус своей избирательной кампании в Европарламент сделал на войне РФ против Украины.

1 июня в Венгрии состоялась демонстрация сторонников Орбана "Нет войне", которую организаторы назвали "маршем мира". Таким образом венгерские власти четко демонстрируют желание создать так называемый правый блок мира в Европарламенте после выборов, а фактически – пророссийскую коалицию внутри ЕС, чтобы ограничить помощь Украине и заставить украинцев пойти на невыгодные переговоры с Россией.

Орбан активно критикует поддержку Украины со стороны ЕС, изображая своих внутренних и международных оппонентов "разжигателями войны", которые якобы стремятся втянуть Венгрию в конфликт. В ЕС считают, что его призывы к немедленному прекращению огня позволят России сохранить оккупированные ею территории и будут еще больше поощрять ее.

По словам Орбана, для его партии "Фидес" пора "оккупировать Брюссель" и изменить подход Европы к поддержке Украины.

"Мы должны выиграть европейские выборы таким образом, чтобы брюссельские бюрократы в своем страхе открыли перед нами двери города и поспешно покинули свои офисы", – воинственно заявил он.

Угроза от ультраправых есть, но с ними нужно и можно работать

"Позиция Европарламента не является ключевым фактором принятия решений в рамках полномочий ЕС, ведь его резолюции имеют скорее символический вес. Та же Еврокомиссия имеет больше полномочий и влияния. И все же для нас эти выборы важны с точки зрения процесса евроинтеграции, потому что мы являемся кандидатом в Евросоюз", – рассказал в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA нардеп, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, учитывая, что ключевым органом, принимающим решение в ЕС, является Еврокомиссия, для нас чрезвычайно важно, чтобы ее возглавлял сторонник Украины и украинской евроинтеграции. То есть человек, который будет поддерживать наши попытки как можно скорее начать переговоры и вступить в ЕС, не откладывая этот вопрос до окончания войны.

Нынешний президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является другом Украины, поэтому ее переизбрание скорее позитив для Украины, считает Мережко. По его словам, Европарламент хоть и не принимает обязательных для выполнения резолюций, но отражает политическую позицию ЕС. Он является барометром настроений в обществах стран-членов Евросоюза по отношению к поддержке Украины, ее членству. То есть с этой точки зрения для нас выборы все же важны.

"Каков будет расклад сил в Европарламенте, трудно сказать сегодня. Сейчас маятник пошел в сторону правых настроений, правого популизма. И здесь для нас есть опасности. Правые партии своим модным лозунгом сделали вопрос миграции. Для нас главное, чтобы они не использовали в своей внутренней борьбе вопрос Украины в таком негативном для нас значении", – считает Александр Мережко.

По его словам, европейские правые партии можно условно поделить на две категории. Согласно отчету Евросовета, избиратели польской партии "Право и справедливость" (58%) и "Шведских демократов" (52%) поддерживают Украину. Португальские и испанские правые заняли "золотую середину". В то же время сторонники венгерской "Фидес" (88%), Партии свободы Австрии (70%) и немецкой AfD (69%) считают, что Европа должна подтолкнуть Украину к переговорам с Путиным как можно скорее.

"То есть есть те, кто настроены решительно по отношению к российской агрессии, те, кто понимают, что проблемы в Европе, в том числе экономические, связаны с агрессией РФ против Украины. Они понимают, что нужно проявлять большую решительность по отношению к вопросу поддержки Украины, потому что российская агрессия направлена не только против нас, но и против Европы.

В то же время есть "Альтернатива для Германии" или венгерская "Фидес", которые выступают категорически против Украины. Есть подозрение, что "Альтернатива для Германии" косвенно финансируется Россией. То есть Москва пытается использовать любую щель, возможность для того, чтобы расколоть Запад в поддержке Украины. Вот здесь есть опасность", – подчеркивает Александр Мережко.