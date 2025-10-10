"Вы нам немало помогаете, но...": Зеленский сказал, чего ожидает от Британии и ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания должна присоединиться к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Этот механизм позволяет странам НАТО финансировать поставки Украине американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Присоединение Британии к этой программе было бы "сильным сигналом" и помогло бы привлечь другие государства. Об этом Зеленский сказал во время брифинга в пятницу, 10 октября.

"По PURL – как я уже говорил: со всем уважением к Киру (Стармеру, премьер-министру Великобритании – Ред.), к британцам, вы нам немало помогали и помогаете. Но вы должны стать сильными партнерами, присоединиться к PURL, иначе другие лидеры не присоединятся", – отметил он.

По мнению главы государства, если Лондон решит присоединиться к PURL, то и от самой Великобритании, и от Стармера это будет "очень хорошим, сильным сигналом".

Ожидания от ЕС

Прежде всего, Украина ожидает в октябре новый европейский пакет санкций против страны-агрессора РФ.

"Потому что и энергетические вопросы очень важны, и теневой флот, и другие вещи. Процесс очень непростой, но на сегодня то, что я услышал от всех лидеров в ходе диалога, от дипломатов наших в тех странах – у нас есть успешные решения", – сказал Зеленский.

По словам президента, на данный момент есть понимание того, кто сейчас блокирует принятие решения о новом пакете. Он не сказал, о ком именно идет речь, однако отметил, что Украина готова над этим работать.

"Это очень важно, потому что это всегда дает сигнал нам продолжать диалог с США: "Посмотрите, США, господин президент: Европа поддержала пакет санкций еще раз, и мы так же просим вас еще раз наложить санкции на РФ". Поэтому я этого ожидаю", – пояснил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность инициативы PURL, которая позволяет превращать взносы союзников в реальные оборонные возможности для Украины. Этот механизм уже позволяет получать современное вооружение, в частности системы Patriot и другое необходимое американское оборудование.

Глава государства добавил, что инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, и уже шесть членов Альянса профинансировали четыре пакета оборонной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов в рамках механизма.

