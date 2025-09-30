'Обеспечивает реальные результаты': Зеленский рассказал о преимуществах инициативы PURL и назвал размер помощи от разных стран

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая позволяет превращать взносы союзников в реальные оборонные возможности для Украины. Этот механизм уже позволяет получать современное вооружение, в частности системы Patriot и другое необходимое американское оборудование.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Он добавил, что инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, и уже шесть членов Альянса профинансировали четыре пакета оборонной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов в рамках механизма.

"Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые способности для Украины. Она дает нам возможность закупать оборонительное вооружение, которое нужно уже сейчас для сохранения жизней, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование, и уже обеспечивает реальные результаты", – отметил президент.

Размер помощи от разных стран в рамках инициативы PURL

Зеленский проинформировал, что эта инициатива, которую создали совместно НАТО и США, заработала в августе этого года, а первые поставки состоялись уже в середине сентября. С этого времени партнеры Украины профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины:

Нидерланды – 578 миллионов долларов, 1-й пакет;

– 578 миллионов долларов, 1-й пакет; Дания, Норвегия, Швеция вместе – 495 миллионов долларов, 2-й пакет;

вместе – 495 миллионов долларов, 2-й пакет; Германия объявила о намерении профинансировать 3-й пакет на 500 миллионов долларов;

объявила о намерении профинансировать 3-й пакет на 500 миллионов долларов; Канада – 4-й пакет на 500 миллионов долларов.

Президент добавил, что США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

По словам главы государства, 5-й и 6-й пакеты сейчас согласовывают с американской стороной. "Параллельно началась работа над наполнением седьмого, восьмого, девятого и десятого пакетов. Литва, Латвия, Эстония, Люксембург, Бельгия, Исландия заявили о готовности сделать взносы в пятый пакет", – добавил он.

Зеленский отметил, что программа работает и очень активно помогает, это именно та программа, которая дает нам возможность покупать американское оружие за средства партнеров в Альянсе, в частности такие вещи, как ракеты для "петриотов", ракеты для "хаймарсов".

Общая цель – добавлять в PURL по миллиарду долларов ежемесячно

Украина рассчитывает в октябре дополнительно наполнить эту программу, а общей целью является добавлять в нее по миллиарду долларов ежемесячно.

"Наша цель – обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал. Мы благодарны каждому партнеру за такие важные взносы. Вместе мы укрепляем нашу оборону и приближаем справедливый и длительный мир", – подчеркнул президент.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и прочного мира.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что темпы и объемы поставок вооружения по механизму PURL по сравнению с ранее ритмичной помощью по президентским пакетам (PDA) уменьшились. Нынешняя схема требует больше времени, поскольку содержит дополнительные звенья, что замедляет поставки.

