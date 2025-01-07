Ну что, понеслась!

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Вторая попытка избрать Антикоррупционную раду при Минобороны стартует здесь и сейчас. Вот наш список:

Далее текст на языке оригинала.

Нишпорка Олена. Соловйов Микита. Шуба Анастасія. Бріт Ореста. Гудименко Юрій. Штанков Микита. Костецький Максим. Ніколаєнко Тетяна. Трегуб Олена. Біщук Віктор. Масюк Віталій. Чернов Олег. Даценко Катерина. Микитюк Антон. Прудковських Віктор.

Проголосуйте, будь ласка, зараз, і проголосуйте за всіх.

Заходьте за посиланням.

Вже зараз, голосуйте і ставте + в коменти, щоб було зрозуміло, що у вас вийшло проголосувати. Можете зробити скріншот, щоб не загубити список.

Поїхали. Дамо джазу.