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Блог | Вторая попытка избрать Антикоррупционную раду при МО стартовала. Вот наш список
Ну что, понеслась!
Вторая попытка избрать Антикоррупционную раду при Минобороны стартует здесь и сейчас. Вот наш список:
Далее текст на языке оригинала.
- Нишпорка Олена.
- Соловйов Микита.
- Шуба Анастасія.
- Бріт Ореста.
- Гудименко Юрій.
- Штанков Микита.
- Костецький Максим.
- Ніколаєнко Тетяна.
- Трегуб Олена.
- Біщук Віктор.
- Масюк Віталій.
- Чернов Олег.
- Даценко Катерина.
- Микитюк Антон.
- Прудковських Віктор.
Проголосуйте, будь ласка, зараз, і проголосуйте за всіх.
Заходьте за посиланням.
Вже зараз, голосуйте і ставте + в коменти, щоб було зрозуміло, що у вас вийшло проголосувати. Можете зробити скріншот, щоб не загубити список.
Поїхали. Дамо джазу.
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