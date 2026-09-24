Марко Рубио заявил, что война в Украине не завершится сокрушительной военной победой одной из сторон, а закончится соглашением, достигнутым в результате переговоров.

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Возможно, это его прогноз. Но это точно не закон истории.

Ведь история уже не раз слышала фразу: "Эту войну военным путем не выиграть". А потом одна из сторон все-таки побеждала.

ВЬЕТНАМ. 1968 ГОД

У США в Вьетнаме сотни тысяч военных, авиация, флот, абсолютное технологическое превосходство.

И именно тогда в Пентагоне появляется меморандум под названием "Невозможность военной победы во Вьетнаме".

В том же году министр обороны США Кларк Клиффорд говорит президенту Джонсону: "Они не могут выиграть войну военным путем. Мы не можем выиграть войну военным путем".

Вывод знакомый: нужны переговоры, нужно договариваться в Париже.

В 1973 году Парижские соглашения были подписаны. Американские войска ушли.

Но война не закончилась.

30 апреля 1975 года танки Северного Вьетнама вошли в Сайгон. Север достиг своей главной стратегической цели, а страна была объединена под властью Ханоя.

Спустя семь лет после того, как в Вашингтоне говорили, что военной победы быть не может.

Вот вам и "никто не выиграет". ФИНЛЯНДИЯ В 1939 году СССР напал на страну с населением чуть более трех миллионов. Москва даже подготовила для неё марионеточное правительство.

Финны сражались. Да, они потеряли территории и не разгромили СССР. Но Москва не добилась главного: Финляндия не исчезла.

Она не стала советской республикой, не получила марионеточную власть и сохранила государственность.

Вот еще одна форма победы слабого: не позволить сильнейшему достичь главной цели войны.

АФГАНИСТАН

СССР ввел войска в 1979 году. Танки, авиация, вертолеты – одна из двух сверхдержав мира.

Спустя десять лет последние советские войска покинули Афганистан.

Были переговоры, договоренности, дипломатия. Но результат не стал "ничьей". Москва так и не смогла навязать стране тот политический результат, ради которого начинала интервенцию.

АЛЖИР

Еще один показательный пример.

Франция обладала одной из сильнейших армий мира, огромным военным превосходством и фактически полным военным контролем над Алжиром. Париж десятилетиями вообще не рассматривал Алжир как будущее независимое государство – он считался частью самой Франции.

В 1954 году началось восстание. Война длилась почти восемь лет.

Французская армия контролировала города, дороги, ключевую инфраструктуру и значительную часть территории. Она могла проводить масштабные операции, уничтожать отряды повстанцев и удерживать административный контроль.

Но алжирцы не сдались.

Они продолжали воевать, несмотря на колоссальное превосходство Франции в армии, технике и ресурсах. И постепенно вопрос уже стоял не в том, способна ли французская армия контролировать территорию, а в том, способна ли Франция бесконечно удерживать силой народ, который не хочет оставаться под ее властью.

В 1962 году после переговоров и Эвианских соглашений состоялся референдум. Алжирцы массово проголосовали за независимость, а Франция ее признала. Не автономию. Не часть территории. Не раздел страны.

Алжир получил полную государственную независимость.

Франция обладала военным контролем, но не смогла навязать алжирцам политическое будущее, которого они не хотели.

И это еще один важный урок: контролировать территорию военным путем – еще не значит выиграть войну. Если народ продолжает борьбу за собственную государственность, даже значительно более сильная армия может в конечном итоге не достичь своей главной политической цели.

ТЕПЕРЬ ВЕРНЕМСЯ К УКРАИНЕ

Победа – это не обязательно танки на Красной площади.

Для Украины победа прежде всего означает сохраненную Украину: государство, свободу, независимость, людей и право самим определять свое будущее.

И здесь нельзя забывать о главном.

Украина и Россия – не две одинаково ответственные стороны какого-то абстрактного "конфликта". Россия вторглась со своей армией на украинскую землю. Украина защищается.

Поэтому вопрос этой войны нельзя свести лишь к арифметике: сколько ещё людей погибнет, где провести линию и чем поступиться, чтобы агрессор согласился остановиться.

Существует еще международное право.

Право государства на существование. Право народа не быть завоеванным. Право на самооборону.

В международном праве нет правила: "Если агрессор сильнее – жертва должна пойти на уступки".

А фраза "никто не выиграет" очень легко запускает опасную цепочку.

Если никто не может выиграть – нужно договариваться. Если нужно договариваться – обе стороны должны пойти на уступки. Если Россия не хочет уступать – Украина должна отдать ей что-то ради мира.

Но если агрессия приносит территорию, политический контроль или право диктовать соседнему государству его будущее, это уже не просто компромисс.

Это инструкция для следующей войны.

УКРАИНА НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НЕ ВЫСТОЯТЬ

Не потому, что нам нравится война.

Потому что для нас это не вопрос престижа и не вопрос заключения красивого мирного соглашения.

Это вопрос существования государства.

Поэтому историю Вьетнама сегодня действительно стоит вспомнить.

В 1968 году в Вашингтоне говорили, что военной победы быть не может. В 1973-м заключили соглашение в Париже. А в 1975-м война уже привела к вполне конкретному результату.

История не гарантирует Украине победы.

Но она точно не дает никому права заранее заявлять, что Украина победить не может.

Может.

И мы не имеем права отказаться от этой цели. Потому что для нас это не война за компромисс на бумаге. Это война за право остаться Украиной.

P.S. Дипломатам, которые любят объяснять народам, что их войны "невозможно выиграть", иногда стоит перед очередным интервью просто открыть учебник истории.

И начать с Вьетнама.