Встреча по мирному плану для Украины в Париже отменена: СМИ выяснили детали

На субботу, 13 декабря, в столице Франции Париже была запланирована встреча представителей Украины, Соединенных Штатов Америки и европейских стран. Ее темой должен был стать мирный план американского президента Дональда Трампа, однако вечером в пятницу стало известно, что переговоры не состоятся.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Собеседник издания отметил, что в субботу в Париже не будет встречи по Украине.

Отмечается, что в ней должны были принять участие украинские, американские и европейские чиновники.

Что СМИ писали об этой встрече

В четверг издание Axios сообщило, что администрация Дональда Трампа стремится достичь полного понимания относительно мирного плана до Рождества. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что представители Украины, США и европейских партнеров планируют встречу в Париже уже в эту субботу, чтобы согласовать дальнейшие действия в переговорах.

Журналисты также цитируют пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, которая отмечала, что участие США во встрече до сих пор остается под вопросом, обратив внимание на слова Трампа об усталости от встреч "ради самих встреч".

Эта встреча должна была стать логическим продолжением телефонного разговора между Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На встречу в Париж должны были приехать советники по вопросам нацбезопасности четырех стран. Однако было не понятно, примет ли участие госсекретарь США Марко Рубио, который одновременно является и советником Трампа по нацбезопасности. В Женеве именно он возглавлял делегацию США, но в дальнейшем переговорный процесс перешел под контроль спецпредставителя Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера.

Отмечалось, что европейские лидеры и Киев также стремятся провести совместный разговор с Трампом, но, по данным Axios, такого звонка пока не запланировано.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии заявили, что переговоры по завершению войны в Украине развиваются в высоком темпе, а дипломатические встречи могут состояться уже в течение выходных и в начале следующей недели. Процесс охватывает контакты на разных уровнях и продолжается практически без пауз.

