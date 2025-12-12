'Ситуация очень динамичная': в Германии раскрыли детали мирных переговоров по Украине

Переговоры по завершению войны в Украине развиваются в высоком темпе, а дипломатические встречи могут состояться уже в течение выходных и в начале следующей недели. Процесс охватывает контакты на разных уровнях и продолжается практически без пауз.

Об этом в пятницу заявил заместитель спикера федерального правительства Германии Штеффен Майер во время брифинга в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа. По его словам, дипломатические усилия в последние дни развиваются очень быстро, и эта динамика, вероятно, сохранится в ближайшее время.

"Ситуация сейчас очень динамичная, и дипломатические усилия развиваются очень быстрыми темпами", – отметил он, добавив, что переговоры могут продолжаться и в течение всего следующего уикенда.

Активная дипломатия Берлина

Майер также привел слова канцлера Фридриха Мерца, который накануне допустил проведение переговоров с представителями правительства США уже на выходных. По такому сценарию, в начале следующей недели возможна отдельная встреча на высоком уровне. В то же время представитель правительства воздержался от прямого комментария относительно информации о возможном визите в Берлин президента Украины Владимира Зеленского в понедельник.

Он подчеркнул, что позиция Германии остается последовательной."Мы хотим мира в Украине и для Украины. Мы хотим безопасности в Европе", – сказал Майер, очертив три ключевые цели переговоров. Речь идет о скорейшем прекращении огня с надежными гарантиями, учет европейских интересов безопасности и согласованные действия с Украиной и Соединенными Штатами.

Условия будущего соглашения

По словам Майера, Берлин привлекает весь политический вес, которым обладает, и это уже позволяет делать шаги вперед и корректировать подход к переговорам. Целью остается мирное соглашение, которое будет справедливым и устойчивым. Он предостерег, что без четких условий и гарантий безопасности любые договоренности могут превратиться лишь в паузу, после которой появится риск нового обострения со стороны России.

Отдельно Майер упомянул обсуждение вопроса замороженных российских активов на уровне Европейского совета. По его словам, в этом направлении фиксируется положительная динамика, и оптимизм растет буквально с каждым часом. Он назвал возможное решение Европейского совета важным ключом не только для поддержки Украины, но и для перспективы завершения войны, впрочем конкретные модели пока не раскрываются.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже направила в Вашингтон пересмотренный "мирный план" со своими замечаниями. Причем известно, что план еще не является окончательным, и дипломатическая работа будет продолжаться.

