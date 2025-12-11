Представители Украины, США и ЕС проведут переговоры по мирному плану Трампа: СМИ узнали дату и место

Администрация Дональда Трампа стремится достичь полного понимания относительно мирного плана до Рождества. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что представители Украины, США и европейских партнеров планируют встречу в Париже уже в эту субботу, чтобы согласовать дальнейшие действия в переговорах.

Об этом пишет американское издание Axios, которое получило информацию от должностных лиц в Вашингтоне и Киеве. Журналисты также цитируют пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, которая отметила, что участие США во встрече до сих пор остается под вопросом, обратив внимание на слова Трампа об усталости от встреч "ради самих встреч".

Напряжение между сторонами

Последние недели переговоры по мирному плану ощутимо обострили отношения между Киевом и Вашингтоном, а также между США и ЕС. Зеленский прямо признает давление, которое растет со стороны Трампа относительно быстрого принятия двадцатипунктного плана. И в то же время говорит, что европейские лидеры призывают Украину не спешить, что, по логике Вашингтона, только затягивает процесс.

Во время одного из брифингов президент Украины подчеркнул: "Мы считаем, что перемирие необходимо, но получаем информацию, что единственной возможностью перемирия является подписание рамочного соглашения".

Ключевые разногласия

Наиболее чувствительным пунктом в переговорах остается вопрос территорий. Зеленский подтвердил информацию издания, что США предлагают Украине полностью оставить Донбасс, а взамен Россия якобы не будет продвигаться дальше, оставив территорию "свободной экономической зоной". Однако нерешенным остается вопрос, кто будет управлять этой зоной и какие именно гарантии обезопасят ее от повторного вторжения.

Украина не приняла такого предложения и настаивает, что боевые действия должны останавливаться по нынешней линии фронта. В то же время в предложениях США появились отдельные требования к России: отвод из некоторых районов, но в Херсонской и Запорожской областях Москва заявляет, что "остается там, где есть".

Отдельным пунктом стоит вопрос Запорожской АЭС. Россия хочет сохранить контроль, но Украина не соглашается. США работают над вариантом компромисса по совместному управлению.

Позиции сторон в переговорах

Кроме территориального блока, значительное внимание на переговорах уделено гарантиям безопасности. Зеленский подтвердил, что США передали обновленное предложение, которое затем должно пройти через Конгресс. Украина ожидает документ, который будет иметь силу международного договора и определять долгосрочные гарантии, но президент признал, что некоторые формулировки все еще нуждаются в уточнении.

Еще один элемент будущей архитектуры мира – отдельные соглашения с Россией и по восстановлению Украины. Киев настаивает, что восстановление должно финансироваться, в частности, за счет замороженных российских активов, и эту позицию также обсуждают в переговорах.

Несмотря на напряженность, Зеленский признал, что некоторые элементы проекта выглядят приемлемыми. Например, лимит численности украинской армии до 800 тысяч военных – показатель, который примерно соответствует нынешней структуре сил обороны. Президент также сказал, что США могут помочь Украине открыть путь к вступлению в ЕС, даже если вопрос членства в НАТО в Вашингтоне уже фактически снят с повестки дня.

Украинская сторона передала в администрацию Трампа детальный пошаговый анализ всех 20 пунктов плана, и теперь, по словам Зеленского, стороны должны перейти к разработке более детализированных документов по каждому пункту. Не исключено, что именно от этого будет зависеть скорость дальнейших переговоров, которые, возможно, станут решающими.

Встреча в Париже

Предстоящая встреча в Париже стала логическим продолжением телефонного разговора между Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Мерц подчеркнул, что союзники единодушно заявили Трампу: только Украина может решать вопрос о своих территориях. Он назвал обсуждение конструктивным и взаимно уважительным, хотя американская сторона указала, что в разговоре "довольно откровенно говорили об Украине".

На субботнюю встречу в Париж приедут советники по вопросам нацбезопасности четырех стран. Однако до сих пор не понятно, примет ли участие госсекретарь США Марко Рубио, который одновременно является и советником Трампа по нацбезопасности. В Женеве именно он возглавлял делегацию США, но в дальнейшем переговорный процесс перешел под контроль спецпредставителя Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера. Европейские лидеры и Киев также стремятся провести совместный разговор с Трампом, но, по данным Axios, такого звонка пока не запланировано.

Позиция Москвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет видеть в мирном плане "гарантии безопасности для всех сторон" и включение пунктов, которые, по его мнению, устраняют "коренные причины конфликта". Он также повторил, что Россия не примет вступление Украины в НАТО, и сообщил, что российская сторона передала США свои предложения по "коллективным гарантиям безопасности".

В то же время Лавров выразил убеждение, что все недоразумения между Москвой и Вашингтоном были сняты во время недавней встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. Однако в Киеве и европейских столицах эти заявления воспринимают с большой осторожностью. Многочисленные чиновники подчеркивают: предыдущий опыт Кремля не дает оснований считать, что Россия действительно готова к миру, хотя Трамп продолжает утверждать, что Путин настроен серьезно.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп считает, что его мирный план якобы устраивает кремлевского главаря Путина. При этом он заявил о "разочаровании" Владимиром Зеленским, так как тот, мол, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

