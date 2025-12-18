Туск планирует встретиться с Зеленским в Варшаве: в правительстве Польши раскрыли детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским 19 декабря в Варшаве. Встреча должна состояться в пятницу при условии, что заседание Европейского совета в Брюсселе не затянется.

Видео дня

Как передает корреспондент Укринформа, эту информацию подтвердил представитель правительства Польши Адам Шлапка во время пресс-конференции. Он напомнил, что в четверг и пятницу в Брюсселе проходит заседание Евросовета, после которого возможна поездка в Варшаву.

"Если заседание Европейского совета очень не затянется, то встреча, конечно, состоится... Я знаю, что Президент Зеленский очень хочет встретиться с премьер-министром Туском в Польше в пятницу. Мы, конечно, организуем такую встречу", – заявил Шлапка.

Польское правительство рассматривает этот визит как часть активных контактов между Варшавой и Киевом в конце недели, когда европейские лидеры обсуждают ключевые вопросы безопасности и поддержки Украины.

Предварительные договоренности

Представитель правительства также сообщил, что Дональд Туск и Владимир Зеленский уже имели разговор в понедельник в Берлине. Во время этой встречи стороны, в частности, обсуждали возможный визит главы Украинского государства в Польшу.

Эти контакты стали продолжением регулярного диалога между Киевом и Варшавой, который в последние недели происходит на фоне активных международных переговоров в Европе.

О запланированной встрече с Владимиром Зеленским в пятницу в Варшаве проинформировали также маршалки Сейма и Сената Польши Влодзимеж Чажастый и Малгожата Кидава-Блонская. По словам Чажастого, Президент Украины прибудет в здание Сейма около 13 часов.

Во встрече должны принять участие вице-маршалок Сейма Моника Велиховская, которая является сопредседателем межпарламентской ассамблеи Украина – Польша, а также председатель комиссии по иностранным делам Сейма Павел Коваль. Малгожата Кидава-Блонская уточнила, что переговоры с Зеленским будут касаться дальнейшей поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша получит от Европейского Союза почти 44 миллиарда евро на программу по безопасности по укреплению фортификационных сооружений на границе с россиянами и белорусами. Речь идет об известной польской программе "Восточный щит", которая реализуется с весны прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!