'Нет коротких путей': президент Польши выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Политик не является сторонником сокращенного пути в ЕС для любой страны.

Об этом заявил Марцин Пшидач, руководитель Управления международной политики Канцелярии президента, передает Bankier.pl. Он упомянул о потенциальном вступлении Украины в ЕС во время брифинга в кулуарах подготовительной встречи к саммиту G20 во Флориде в 2026 году, в котором будет участвовать Польша.

"Президент уже высказывался об этом публично. Он не является сторонником какого-либо ускоренного пути для любой страны. Нет коротких путей. Необходимо провести все возможные реформы, чтобы иметь возможность думать о будущем в рамках евроатлантических структур", – сказал чиновник.

Согласно его собственной оценке, вступление Украины в ЕС до 2027 года, как это, в частности, предполагали в The Wall Street Journal, маловероятно.

Как сказал Пшидач, трудно говорить о том, что украинское государство сможет так быстро провести реформы в такой сложной ситуации. В то же время он подчеркнул, что Польша, как государство-член ЕС, имеет свои интересы и должна сосредоточиться на их защите.

"Мы видели это, например, во время зернового кризиса, когда было злоупотреблено польской открытостью и гостеприимством. Это вызвало определенные потрясения на польском сельскохозяйственном рынке, поэтому здесь мы также должны думать о своих интересах", – заявил он.

Евроатлантические стремления нашего государства станут одной из тем переговоров Навроцкого с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 19 декабря, отметил Пшидач. Среди других тем встречи будут вопросы безопасности, а также двусторонние отношения, в частности исторические, и восстановление Украины, в котором будут участвовать польские компании.

Как сообщал OBOZ.UA, у Украины осталось до 2,5 лет, чтобы завершить все евроинтеграционные реформы, необходимые для вступления в Европейский Союз. Таким образом "окно возможностей" может закрыться в 2028 году, заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

