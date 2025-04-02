Вспомнил нападки на Зеленского и поддержку Путина: сенатор-демократ критиковал политику Трампа в течение 24 часов подряд

Американский сенатор-демократ Кори Букер начал выступление в Сенате США, чтобы выразить свою критику и недовольство политикой администрации президента Дональда Трампа. Его речь уже длится 24 часа подряд.

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Кори Букер обещает, что будет продолжать выступление, пока будет физически способен, цитирует законодателя CNN. 55-летний сенатор начал в 7 вечера (по восточному времени) в понедельник, 1 апреля и пока не закончил.

Еще перед началом своей речи Букер заявил, что Трамп и глава Департамента эффективности правительства DOGE Илон Маск "продемонстрировали полное пренебрежение верховенством права, Конституции и нуждами американского народа".

Букер не затягивает время, не блокирует трибуну и никак не препятствует работе законодательного органа страны, отмечает издание. Его поддержали другие законодатели от демократов, включая лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

Как отметил Букер, "страна находится в кризисе" из-за "слишком широкого спектра проблем", от усилий Маска "пересмотреть и сократить федеральное правительство" до возможного "сокращения ключевых программ здравоохранения" для миллионов американцев.

"Всего за 71 день президент США нанес столько вреда безопасности американцев, финансовой стабильности и основам нашей демократии. Это не нормальные времена для Америки", – заявил Букер.

Также сенатор обвинил Дональда Трампа в ослаблении НАТО, симпатии к российскому диктатору Владимиру Путину и некорректных высказываниях по поводу президента Украины Владимира Зеленского, которого Трамп ранее назвал "диктатором".

Не забыл Букер и об угрозах Трампа в адрес Панамы и Гренландии, а также переименовании Мексиканского залива.

Таким образом, сенатор выходит на новый рекорд Сената, отмечает издание. Пока официально этот рекорд принадлежит республиканцу Строма Термонду – он выступал 24 часа и 18 минут, чтобы заблокировать Акт о гражданских правах 1957 года (считается переломным в истории США законом, запрещающим дискриминацию по признаку расы, религии или пола; именно этот закон сделал сегрегацию преступлением).

55-летний Кори Букер вырос в Нью-Джерси, учился и играл в футбол в Стэнфорде, а также изучал право в Йельском университете и работал адвокатом, помогая малоимущим семьям. Политическую карьеру начал с поста мэра Ньюарка.

В 2013 году он выиграл внеочередные выборы в Сенат, а позже – полные сроки (в 2014 и 2020 годах).

Напомним также, что в 2020 году Букер пытался участвовать в президентских выборах в качестве кандидата.

Как сообщал OBOZ.UA, двухпартийная группа американских сенаторов требует у администрации Трампа передать более 300 миллиардов долларов конфискованных российских активов в помощь Украине вместо того, чтобы просто использовать долговые проценты для поддержки Киева. Они также настаивают на использовании этих активов как рычага влияния на Россию в переговорах по окончании войны.

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