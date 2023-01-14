Зеленский провел переговоры с Сунаком: Великобритания подтвердила намерения передать Украине танки Challenger 2

Глава государства Владимир Зеленский в субботу, 14 января, позвонил в Лондон с благодарностью в адрес премьер-министра Великобритании Риши Сунака и всего британского народа. Помощь, которую оказывает Украине Соединенное Королевство, делает позиции ВСУ на фронте практически непробиваемыми.

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Об этом политик написал у себя в Telegram-канале. Позиция Британии не просто существенно улучшает качество боя со стороны украинских защитников, но и дает правильные сигналы другим международным партнерам.

"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам", – обозначил лидер украинской нации.

В свою очередь на сайте британского правительства указано, что Сунак в телефонной беседе с Зеленским четко обозначил стремление усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

Challenger 2 – основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Оснащён 120-мм нарезной пушкой L30A1 — преемницей пушек, стоящих на танках "Чифтен" и "Челленджер". Эта пушка, отлитая из стали, полученной методом электрошлакового переплава, является единственной нарезной пушкой этого калибра, стоящей на вооружении в НАТО. Канал пушки хромирован, орудие покрыто термоизоляционным кожухом. Боекомплект пушки составляет 52 выстрела.

26 марта 2003 года "Челленджеры" приняли участие в танковом бою, когда колонна иракских танков попыталась атаковать британские позиции. В ходе боя было уничтожено 15 иракских Т-55, британцы потерь не понесли.

Напомним, что буквально с утра 14 января Сунак согласился отправить в Украину танковый эскадрон. Бронетехника будет доставлена ​​в преддверии ожидаемого контрнаступления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне в парламенте Литвы Зеленский выступил с заявлением, что РФ больше не сможет диктовать ничего народам Европы. Единственное условие для этого – безоговорочная победа Украины в войне, поэтому партнеры не должны сокращать помощь нашей армии.

Также украинский гарант 12 января провел телефонные переговоры с президентом Кипра. Лидеры обсудили вызовы безопасности и ужесточение санкций против РФ.

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