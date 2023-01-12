Зеленский обсудил с президентом Кипра усиление санкционного давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Кипра Никос Анастасиадис 12 января провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили вызовы безопасности и ужесточение санкций против РФ.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил Кипр за гуманитарную поддержку украинцев. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

"С президентом Кипра Никосом Анастасиадисом обсудил текущие вызовы безопасности. Поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на страну-агрессора", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кипр отменил бесплатные визы для граждан страны-агрессора. С 1 декабря визовый сбор для россиян стоит 80 евро для взрослого, а для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

Остров последним из стран ЕС обновил свою визовую политику относительно россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Венгрия и Кипр заблокировали введение новых санкций ЕС против российской нефти.