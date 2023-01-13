"Россия больше не сможет диктовать ничего": Зеленский в обращении к парламенту Литвы призвал усилить поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 13 января выступил перед парламентом Литвы по видеосвязи, заявив, что Украина и мир сейчас движутся к финальной победе над российской империей. После того, как война закончится однозначным поражением агрессора, РФ больше не сможет диктовать ничего народам Европы.

Видео дня

Выступление главы украинского государства было приурочено к литовскому Дню защитников свободы – 32-й годовщине штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни после провозглашения выхода Литвы из состава СССР. Запись выступления появилась на Telegram-канале президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский лидер сказал, что 32 года назад литовцы защищали не просто телецентр, парламент и другие объекты, а свой исторический выбор.

"И сейчас мы с вами тоже идем к победе. К финальной победе над империей. Россия больше не сможет диктовать ничего народам Европы, когда мы закончим эту войну однозначным поражением агрессора", – подчеркнул Зеленский.

Он назвал 2023 год решающим в борьбе с террором Кремля. Поэтому необходимы неотложные решения стран-союзников – чтобы Украина могла прогнать оккупантов со своей земли.

"Это касается прежде всего современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, которые обеспечивают продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", – отметил президент.

Он надеется, что саммит НАТО, запланированный на июль в Вильнюсе, станет судьбоносным для всего евроатлантического сообщества. "Сделаем все, чтобы саммит таким и был. И сделаем вместе", – сказал гарант.

Как писал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в рождественском поздравлении вспомнила об Украине. Она сказала, что елка в Буче на Киевщине является сильным символом надежды на победу над тьмой.

– Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что его страна выступает за передачу ВСУ баллистических ракет дальностью до 300 километров ATACMS и танков Leopard.

– А президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший 11 января Львов, заявил, что Украина получит от Вильнюса зенитные установки и системы противовоздушной обороны в рамках оказания военной помощи.

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