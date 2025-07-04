Говорят о 'самоубийствах': в сети указали на ряд смертей российских топ-менеджеров с 2022 года

С 2022 года в России погибли десятки топ-менеджеров, связанных с крупнейшими компаниями страны-агрессора. Во многих случаях следствие увидело признаки самоубийств, а таинственность этих трагедий привела к появлению термина "синдром внезапной русской смерти".

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Как пишет российское пропагандистское издание "Газета.ру", череда загадочных смертей в РФ началась в 2022 году, когда диктатор Владимир Путин объявил "СВО". "Один за другим начали погибать богатые и успешные управленцы – в основном из крупных нефтегазовых компаний, таких как "Газпром" и "Лукойл", – говорится в статье.

Газета указывает, что за последние годы погибли не менее 27 топ-менеджеров крупных компаний.

Причем большая часть трагедий пришлась на 2022 год, когда было зафиксировано не менее 18 случаев.

Топ-менеджеры, погибшие в 2022 году

– Леонид Шульман, 60 лет, руководитель транспортной службы "Газпром инвест". Был найден с признаками суицида в ванне загородного дома в Ленинградской области, при нем была предсмертная записка.

– Дмитрий Тесленко, 60 лет, топ-менеджер ТАИФ. Почувствовал себя плохо в Аргентине во время восхождения на Аконкагуа,

– Василий Мельников, 44 года,директор медицинской компании "Медстом". Был найден мертвым в марте, в доме также обнаружили тела его жены и двоих детей с ножевыми ранениями.

– Александр Тюляков, 61 год, топ-менеджер финансового подразделения "Газпрома". Найден мертвым в гараже своего дома под Санкт-Петербургом.

– Владислав Аваев, 51 год, бывший вице-президент "Газпромбанка". Найден застреленным в закрытой квартире в Москве, рядом обнаружены тела его жены и дочери.

– Сергей Протосеня, 55 лет, бывший топ-менеджер ПАО "Новатэк". Его тело было обнаружено на вилле в Испании, рядом с телами жены и дочери.

– Александр Субботин, 43 года, бывший член правления "Лукойла". Умер в подвале дома шамана в Подмосковье, куда он приехал якобы для лечения от похмелья.

– Андрей Круковский, 37 лет, директор горнолыжного курорта "Газпрома" в Красной Поляне. Погиб, упав со скалы на Кавказе.

– Юрий Воронов, 61 год, директор компании-подрядчика "Газпрома" "Астра Шиппинг". Найден с огнестрельным ранением в бассейне своего дома под Санкт-Петербургом.

– Владимир Габриелян, 39 лет, первый замгендиректора VK, погиб в июне в Ненецком автономном округе при переправе через реку на вездеходе.

– Сергей Мерзляков, 45 лет,директор по закупкам VK, погиб в июне в Ненецком автономном округе при переправе через реку на вездеходе.

– Равиль Маганов, 67 лет, председатель совета директоров "Лукойла". Выпал из окна здания центральной клинической больницы в Москве.

– Павел Пчельников, 52 года, директор по коммуникациям "Цифровой логистики" ("РЖД"). Найден с признаками суицида на балконе своей квартиры в Москве.

– Павел Антов, 65 лет, депутат и основатель "Владимирского стандарта". Выпал из окна отеля в Индии.

– Иван Печорин, 39 лет, директор государственной корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Выпал с катера во время прогулки по Японскому морю возле острова Русский.

Топ-менеджеры, погибшие в 2023 году

– Кристина Байкова, 28 лет, вице-президент "Локо-Банка". Выпала из окна 11-го этажа своей квартиры в Москве после вечеринки.

– Вячеслав Ровнейко, 59 лет, директор Межрегионального топливного союза, основатель Urals Energy, совладелец Nafta (B) N.V. Найден мертвым в своем доме на Рублевке в Москве.

– Игорь Шкурко, 51 год, первый замглавы "Якутскэнерго", бывший депутат "Единой России". Найден мертвым в СИЗО Якутска.

– Владимир Некрасов, 66 лет, глава совета директоров ПАО "Лукойл", который был избран главой совета директоров ЛУКОЙЛа после смерти Равиля Маганова. Умер от острой сердечной недостаточности после пятидневного запоя.

Топ-менеджеры, погибшие в 2024 году

– Виталий Робертус, 53 года, вице-президент "Лукойла". Его нашли мертвым в кабинете офиса "Лукойла" на Сретенском бульваре с признаками суицида.

– Михаил Рогачев, 66 лет, исполнительный директор ОНЭКСИМ (2008-2011), глава Росфонда технологического развития (2011-2015). Выпал из окна десятого этажа жилого дома в Москве.

Топ-менеджеры, погибшие в 2025 году

– Андрей Бадалов, 62 года, вице-президент по ИТ ПАО "Транснефть". Выпал с балкона 17-го этажа дома на Рублевке.

"Синдром внезапной русской смерти"

Череда загадочных смертей российских топ-менеджеров в России привела к появлению термина "синдром внезапной русской смерти" (Sudden Russian Death Syndrome). Он описывает самоубийства, несчастные случаи или смерти при непонятных обстоятельствах, падения из окон, отравления или внезапные сердечные приступы.

Американский журнал The Atlantic одним из первых упомянул его в материале о серии подозрительных смертей в РФ в год начала полномасштабной войны против Украины.

Издание связывает эти случаи, в частности, с войной в Украине и санкциями против РФ. Журналисты отмечали, что тогда таких смертей было около двух десятков, что делает их статистически значимыми.

Они признали, что некоторые смерти могли быть случайны или связаны с уровнем самоубийств и алкоголизмом, но указали, что массовость трагедий вызывает сомнения в их "естественности".

Как сообщал OBOZ.UA, трое демократов в Сенате США инициировали расследование бездействия администрации президента Дональда Трампа относительно новых санкций против РФ. По их словам, это лишь "вдохновляет" Путина продолжать агрессию против Украины.

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