'Все очень текучее': спикер Палаты представителей Джонсон не уверен, встретится ли с Зеленским

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не уверен, сможет ли встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в США, в четверг, 26 сентября. Он объяснил это тем, что "все очень текуче".

Видео дня

Об этом Джонсон сообщил в комментарии корреспонденту Украинской службы "Голоса Америки". В ходе разговора, когда спикер направлялся в зал заседаний для финального голосования, он заметил, что планы Конгресса изменились.

По его словам, он может покинуть Вашингтон раньше, чем планировалось.

"Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Поэтому пока я не уверен", – отметил Джонсон.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Визит начался с посещения завода боеприпасов в Пенсильвании, где производят артиллерийские и минометные снаряды.

А в Нью-Йорке на "Саммите будущего" Генассамблеи ООН глава украинского государства призвал лидеров других стран продолжить поддержку Украины, поскольку, по словам Зеленского, мир нуждается в мирном будущем и стабильном развитии.

В эфире программу "Доброе утро, Америко" он заявил, что конец войны в Украине "ближе, чем многие считают", в то же время приближение мира зависит от поддержки Запада.

26 сентября Зеленский должен посетить Вашингтон и представить план победы президенту США Джо Байдену. В Совете нацбезопасности США сообщили, что в Белом доме с нетерпением ждут этого и хотят согласовать стратегические цели с Украиной на последние четыре месяца президентства Байдена.

Перед визитом в США Зеленский дал интервью The New Yorker, в котором заявил: в случае отказа Байдена поддержать план победы, Украина продолжит действовать по плану Б, предусматривающему изнурительную и длительную войну с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!