'Байден поручил сдвинуть небо и землю': в Белом доме сказали, ознакомились ли с планом победы Украины

В Белом Доме еще не ознакомлены с так называемым Планом победы украинского президента Владимира Зеленского. Пока команда президента Соединенных Штатов "с нетерпением ждет презентации" этого документа.

Видео дня

Об этом сообщил директор по Европе в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер. Он уточнил, что администрация американского президента "хочет согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца работы Байдена".

Напомним: ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждала, что у Байдена знакомы с указанным Планом. Более того, по ее мнению, План победы от Зеленского "может сработать". Правда, ее заявление совпало по времени со словами самого Зеленского, утверждавшего, что "План победы готов на 90%".

В настоящее время документ полностью готов и, как говорил Зеленский, будет представлен американской стороне во время Генассамблеи ООН.

"Президент Зеленский хочет приехать сюда и проинформировать об этом Плане президента Байдена лично. Так что нет, мы не ознакомлены с Планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели", – отметил Карпентер.

По его определению, Байден "поручил всем сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться", что Штаты оказывают военную помощь в необходимом объеме.

"Я не знаю, что в Плане (Зеленского), поэтому я не могу сказать, какой будет реакция (Байдена). Но, конечно, президент США абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильнейшую позицию в конце своего срока пребывания в должности", – уточнил Карпентер.

Однако американец отказался хоть как-то прокомментировать вопрос предоставления Украине разрешения на использование дальнобойного оружия, потому что лично у него "нет никаких объявлений" по этому поводу. Он также добавил, что об указанном разрешении "продолжаются разговоры", и некоторые из них "лучше оставить частными".

"Мы действительно считаем, что Украине нужно иметь дальнобойные средства, которые она может использовать. Но Украина имеет некоторые собственные делекобойные способности, которые она уже очень эффективно использует", - сказал Карпентер.

Американское чиновник добавил, что "Украина остается главным приоритетом президента Байдена".

Как сообщал OBOZ.UA, решение о разрешении Украине наносить удары по целям в глубине РФ западным оружием до сих пор остается не принятым. Считается, что обсуждение продолжится, когда Владимир Зеленский прибудет с визитом в США в конце сентября. В числе прочих мер он посетит Генассамблею ООН. Именно во время мер в ООН и планируется его встреча с высшим руководством США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!