Генассамблея ООН приняла Пакт будущего, который блокировала РФ: Зеленский отреагировал

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 22 сентября, во время начатого "Саммита будущего", приняла так называемый "Пакт во имя будущего". Это итоговый документ Саммита ООН, принятие которого пыталась блокировать Россия.

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Но, как сообщила пресс-служба ООН, "документ был принят консенсусом", то есть без голосования. Пакт был принят после ряда обсуждений неотложных мировых проблем – "от борьбы с повышением уровня моря до ликвидации голода".

Уже в начале церемонии утверждения Пакта представитель РФ Сергей Вершинин (замминистра иностранных дел Лаврова) вне повестки дня взял слово и заявил о необходимости внести изменения в текст документа. По его словам, РФ требовала включения в документ пункта о "принципе невмешательства": "ООН и ее система не должны вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого государства".

Как пояснил представитель страны-агрессора, это важно для РФ "и других стран", чтобы "коллективный Запад не навязывал им свою волю".

В свою очередь представитель Конго (!) внес ходатайство о нерассмотрении предложения РФ. 143 страны проголосовали за это (против голосовали только РФ, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия). Таким образом, требование России даже не рассматривалось.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также посетит "Саммит будущего" (мероприятие началось 20 сентября и продлится еще несколько дней), но позже, уже прокомментировал принятие документа.

"Приветствую принятие в ООН Пакта ради будущего. Несмотря на все препятствия, в том числе попытки России сорвать его принятие, мир сумел объединиться вокруг видения справедливого и безопасного будущего", – отметил украинский лидер.

Он также уточнил, что "будущее возможно только при завершении крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой в соответствии с Формулой мира, которая основывается на целях и принципах Устава ООН"

"Мир нуждается в лидерстве и решительности. Украина готова работать со всеми ответственными странами на этом пути", – подчеркнул Зеленский.

"Пакт во имя будущего" изложен на 42 страницах и содержит перечень намерений стран по решению глобальных проблем, в том числе военных конфликтов и реформирования ООН и глобальных институций. Несмотря на такой размер, документ содержит всего четыре раздела. Это "Устойчивое развитие и финансирование развития"; "Международный мир и безопасность"; "Наука, технологии, инновации и цифровое сотрудничество"; и "Молодежь и будущие поколения".

В разделе о мире и безопасности подчеркивается, что "беда войны приобретает новые и более опасные формы", и что мир "ближе к ядерной конфронтации, чем когда-либо со времени окончания Холодной войны".

Но страны обязуются вместе действовать "для поддержки и восстановления мира во всем мире и безопасности на суше, море, в космосе, в киберпространстве и в других новых сферах, для более эффективного противодействия взаимосвязанным глобальным угрозам и выполнения обещаний, содержащихся в Уставе ООН" .

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление об обеспечении гуманитарного реагирования в Курской области. Представители ведомства обратились к ООН и МККК с призывом принять участие в соответствующих мероприятиях.

"Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудникам ООН и МККК на указанных территориях", - подчеркнули в МИД.

Но в ООН заверили, что не могут работать на территориях РФ, контролируемых Украиной, "без соответствующего разрешения РФ". То есть свои миссии организация пока на Курщине не будет разворачивать.

Интересно, что Кремлю не понравилось приглашение Украиной представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста к мерам гуманитарного реагирования на территории Курской области РФ. В Москве утверждают, что это "чистая провокация".

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