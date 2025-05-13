Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках визита в страны Персидского залива: с кем запланированы встречи

Президент США Дональд Трамп начал свою первую масштабную международную поездку в рамках второго президентского срока с визита в Саудовскую Аравию. Во вторник утром президентский самолет Air Force One приземлился в столице страны – Эр-Рияде.

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Об этом пишет CNN. Глава Белого дома получил роскошный королевский прием: лестница самолета была устлана пурпурным ковром, а его на взлетной полосе лично встречал наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Трамп и принц тепло пожали друг другу руки, после чего вместе прошли по взлетно-посадочной полосе, пообщались с саудовскими высокопоставленными чиновниками и направились в аэропорт.

Внутри для официальной части обеим делегациям были подготовлены фиолетовые кресла с золотой отделкой под портретами членов королевской семьи.

К американской делегации присоединились ключевые представители администрации: государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр торговли Говард Лютник и министр энергетики Крис Райт. Они провели короткую протокольную встречу с представителями Саудовской Аравии перед началом переговоров.

Мухаммед ибн Салман остается одним из главных союзников Трампа на Ближнем Востоке. Принц активно поддерживал американские посреднические усилия по урегулированию войны в Украине и еще с первого президентского срока Трампа выстраивал с ним личные и дипломатические связи. После повторного инаугурационного вступления в должность в январе, именно наследный принц стал одним из первых мировых лидеров, кто поздравил Трампа с началом второго срока.

Напомним, накануне, 12 мая, стало известно, что Трамп настаивает на встрече Зеленского и Путина в Стамбуле. Американский президент также не исключил своего присутствия на этой потенциальной встрече.

Кроме того, сообщалось, что, по мнению Трампа, Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Путиным в Турции, чтобы определить, возможна ли сделка между двумя воюющими странами.

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