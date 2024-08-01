Мы не можем и не вправе развалить систему мобилизации.

Видео дня

Просто не имеем права. Нам нужны ТЦК, нужна система ВЛК, нужен учет и системная работа, которая обеспечит Украину военнообязанными на все годы вперед.

Далее текст на языке оригинала.

Я якось спілкувався з представником Міністерства Оборони однією з Європейських країн, попросили переговорити, і він сказав мені просту річ – якщо ви знищите загальновійськову повинність, як це зробили ми, то Ви ніколи не зможете її відновити. Не тільки тому, що треба міняти законодавство, але і тому, що не буде інфраструктури, обліку, спеціалістів тощо.

Всі, хто хочуть зруйнувати під час війни механізм загальної військової повинності, ТЦК та говорять про виключно контрактну армію – діють на ворога.

Ідея набирати людей командирами бригад до особового складу хороша. Але вона не має анулювати облік та спецперевірку, заведення особових справ тощо. Ми Держава, а не Сомалі.