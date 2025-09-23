'Все, что я получил, – это поломанные эскалатор и суфлер': Трамп открыто обвинил ООН в немощности. Видео

Президент США Дональд Трамп обвинил Организацию Объединенных Наций в пустословии и бездействии. Он заявил, что ООН должна прекратить только произносить пустые слова в своих заявлениях, а вместо этого начать действовать и делать реальные шаги для урегулирования войн, которые продолжаются в разных регионах мира.

Об этом президент США Дональд Трамп сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН во вторник, 23 сентября. Он подчеркнул, что "пустые слова не останавливают войны".

"Только за семь месяцев я положил конец семи бесконечным войнам... Жаль, что мне пришлось делать эти вещи вместо Организации Объединенных Наций. К сожалению, в каждом из этих случаев ООН даже не пыталась помочь ни в одном из конфликтов", – заявил президент США.

По его словам, он лично имел дела с иностранными лидерами, но "не получил даже телефонного звонка от ООН с предложением помочь заключить соглашение".

Трамп "поблагодарил" ООН за неисправный эскалатор и телесуфлер

Трамп с иронией отметил, что он от Организации Объединенных Наций получил только две неисправные вещи. И это, по его словам, все, что может предложить ООН.

Дело в том, что во время выступления президента США не работал телесуфлер. Кроме этого Трамп указал на еще одну проблему. По его словам, он с первой леди чуть не упали, когда поднимались по эскалатору на заседание Генассамблеи.

"Все, что я получил от Организации Объединенных Наций, это эскалатор, который поднимаясь, остановился прямо посередине. Если бы первая леди не была в прекрасной форме, она бы упала. Мы оба в хорошей форме, мы выстояли. А потом телесуфлер, который не работал. Вот две вещи которые я получил от ООН – плохой эскалатор и плохой телесуфлер. Большое спасибо", – сказал Трамп.

Пустые слова не развязывают войны

Глава Белого дома подчеркнул, что ООН не реализовывает свой потенциал. По его словам, все, что делает Организация, это пишет "действительно очень жестко сформулированные" письма, которые потом не выполняются.

"Это пустые слова, а пустые слова не развязывают войны. Единственное, что развязывает войны – это действия", – подчеркнул американский президент.

Дональд Трамп в своем выступлении указал на провал России в ее войне против Украины. Он напомнил, что Москва планировала провести "СВО" за считанные дни, но у нее не получилось, и это выставляет ее в "плохом свете".

Трамп также заверил, что США полностью готовы ввести новые санкции против России, если кремлевский режим не согласится прекратить свою агрессию против Украины. Но чтобы эти ограничения имели эффект, страны Евросоюза должны прекратить импорт российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что Европа не может "вести борьбу с РФ" и продолжать закупать ее энергоресурсы. Политик назвал это позорным поведением.

