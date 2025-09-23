Трамп угрожает России мощными санкциями: какой ультиматум объявил Европе в ООН

США готовы применять новые санкции против России, если кремлевский режим не согласится прекратить свою агрессию против Украины. Но, чтобы эти ограничения имели эффект, страны Евросоюза должны прекратить импорт российских энергоресурсов.

Об этом, как сообщает CNN, на Генассамблее ООН заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Европа не может "вести борьбу с РФ" и продолжать закупать ее энергоресурсы. Политик назвал это позорным поведением.

"Им за это стыдно, и им было очень стыдно, когда я об этом узнал. Они должны немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. Иначе мы все теряем кучу времени. Надо прекратить закупать нефть в России и война остановится", – заверил глава Белого дома.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны резко сократили закупки российской нефти. Впрочем они продолжают покупать природный газ – львиная доля импорта "голубого топлива" приходится на Венгрию и Словакию.

Американский лидер заверил в полной готовности США ввести "очень мощный пакет пошлин" против России, если она не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Единственное его условие: европейские страны должны будут присоединиться к Соединенным Штатам и принять "точно такие же меры".

Кроме того, "основными спонсорами войны" Трамп назвал Китай и Индию. Он обвинил эти страны в закупке российской нефти.

Трамп придумал, как заставить Путина к миру

Дональд Трамп уже не впервые заявляет, что может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. По его словам, у того не будет другого выбора, если цены на нефть упадут.

"Очень просто. Если цена на нефть упадет, война остановится. У него не будет выбора. Он выйдет из этой войны", – сказал Трамп во время недавней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также OBOZ.UA сообщал, что, по мнению Трампа, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины, если цена на нефть упадет примерно до 58 долларов за баррель. Также он неоднократно раскритиковал Индию за продолжение закупки российской нефти, которая таким образом фактически поддерживает войну

