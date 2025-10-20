'Время играет против Путина': в ЕС обещают предоставить Украине средства самозащиты на следующие три года. Видео

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина получит от ЕС кредит на приобретение средств обороны на следующие три года. Это решение призвано поддержать способность Украины защищать себя в условиях продолжающейся агрессии России.

Об этом он заявил в понедельник, 20 октября. Барро подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин терпит неудачу в военном, политическом и экономическом плане.

За последние тысячу дней ему удалось завоевать лишь 1% территории Украины, а экономика России находится под давлением украинских ударов и санкций. В частности, была выведена из строя пятая часть нефтеперерабатывающих мощностей РФ, а санкции Запада значительно ограничили ресурсы Кремля.

Министр отметил, что присутствие Путина на переговорах в ЕС имеет смысл только в случае немедленного и безусловного прекращения огня, потому что время играет против него.

Барро также отметил, что новый кредит ЕС позволит Украине укрепить обороноспособность и эффективно противостоять угрозам в ближайшие годы.

"Действительно, в ближайшие недели мы предоставим Украине средства для самозащиты минимум на три года благодаря кредиту, который Европейская комиссия предоставит Украине и который будет возвращен, когда наступит время", – добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергетическим объектам Украина начала обсуждать с партнерами возможность импорта газа. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить достаточное финансирование.

