'Временная передышка': в России сделали новое заявление о перемирии с Украиной и диалоге с США

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя предложение США о 30-дневном прекращении огня, заявил, что Россия "не заинтересована во временном перемирии", а намерена добиваться долгосрочного. По его словам, предложенный вариант перемирия якобы не что иное, как "временная передышка" для Вооруженных сил Украины.

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Такое заявление Ушаков сделал в комментарии российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Накануне он провел беседу с советником президента США Дональда Трампа Майком Уолтцем о предложенном прекращении огня.

"Я, естественно, прокомментировал (Уолтцу. – Ред.) достигнутые договоренности о временном перемирии. Изложил нашу позицию по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", – сказал Ушаков.

Он добавил, что "шаги, имитирующие мирные действия, никому не нужны".

"Мы считаем, что наша цель – это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся. Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы", – сказал помощник Путина.

При этом Ушаков отказался отвечать на прямой вопрос о том, означает ли это отказ от предложенной США сделки. Чиновник призвал дождаться выступления Путина на эту тему.

Он не исключил, что Путин 13 марта выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения американской стороны.

Ушаков также утверждает, что в США якобы согласны с РФ, что вопрос вступления Украины в НАТО не должен рассматриваться "в контексте урегулирования и в контексте будущего Украины".

"Американцы и мы считаем, что о НАТО речи не может идти в контексте украинского урегулирования, в контексте будущего Украины", – заявил он.

Диалог с американцами ведется в "спокойной манере", с обменом мнениями, заявил помощник Путина.

На заявления Ушакова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что страна-агрессор РФ традиционно пытается искривить реальность и выставить себя "главным миротворцем".

"Именно так можно толковать слова Ушакова о незаинтересованности в кратковременном прекращении огня на 30 дней", – написал Андрей Коваленко в официальном Telegram-канале.

Он также добавил, что заявление Ушакова не может считаться отказом РФ от временного прекращения огня, поскольку все решения принимает Путин.

"Важно – слова Ушакова не являются официальным отказом России по состоянию на сегодняшний день. Решение там принимает Путин. Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня – это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", – объяснил Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать, что РФ передала Соединенным Штатам список требований для заключения мирного соглашения. По его словам, сейчас идет процесс доведения информации по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии до российской стороны.

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