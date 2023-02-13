"Враг знает, что профессиональные люди не дадут ему никакого шанса": Зеленский представил Малюка руководящему составу СБУ. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский официально представил Василия Малюка в должности главы Службы безопасности Украины. Они провели встречу с руководящим составом СБУ 13 февраля.

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Малюк поблагодарил украинского лидера за доверие и пообещал, что ведомство не подведет, поскольку уровень ответственности и вызовов сейчас крайне высокий. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский отметил, что генерал-майор Малюк – боевой офицер и настоящий профессионал, патриот Украины, который доказал свою эффективность на службе после полномасштабной российско-украинской войны.

СБУ под его руководством должна фундаментально измениться, стать крепкой и современной.

"Враг знает, что эти находящиеся здесь профессиональные люди не дадут ему никакого шанса. И потому очень вас боится. Главное – все это обеспечить и не потерять до конца войны и после нашей победы. Потому что испытаний в нашем государстве будет очень много", – сказал гарант.

Он добавил, что верит в то, что Служба безопасности "разберется" в том числе с предателями нашей страны, коллаборантами.

"Я поддерживаю вас лично, Василий Васильевич, и ваших коллег. Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, а нам всем – победы! Слава Украине!" – сказал президент.

Сотрудники СБУ и представители власти почтили минутой молчания погибших работников спецслужбы, которые выполняли важные задачи в Бахмуте и других горячих точках фронта, а также на временно оккупированных территориях.

Малюк в свою очередь подчеркнул: Служба безопасности Украины должна выполнять задачи, а не заниматься "имитацией активной работы".

Он намекнул, что неэффективные сотрудники будут уволены. "Сейчас СБУ работает системно: от проведения уникальных спецопераций до документирования военных преступлений Российской Федерации... Сегодня это настоящая оперативная боевая работа, контрдиверсионные, антитеррористические операции. И те, кто не успел проникнуться этим, – простите, с ними будем прощаться", – заявил глава ведомства.

По его словам, особый акцент сегодня сделан на контрразведке, но борьба ведется и против внутренних врагов.

"Должен быть полный контроль оперативной обстановки и своевременное выявление каких-либо системных угроз управлению государством. И не только обнаружение, но и быстрое оперативное реагирование, документирование и задержание негодяев", – убежден Малюк.

Глава СБУ подчеркнул: украинский народ ждет победы в войне с российским оккупантом, и заверил, что Служба безопасности сделает все возможное и невозможное, чтобы ускорить эту победу.

Напомним, что Малюк руководил СБУ с июля-2022 (после увольнения Ивана Баканова) в статусе исполняющего обязанности. Депутаты Верховной Рады проголосовали за то, чтобы он стал главой спецслужбы (постановление №8425), 7 февраля 2023 года. Другие кандидатуры, по данным СМИ, не рассматривались.

До 18 июля 2022-го Малюк работал на должности первого заместителя главы СБУ. В целом на военной службе в органах государственной безопасности он с 2001 года.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский, представляя Малюка в парламенте нашей страны, сказал: "За время фактического руководства СБУ Василий Малюк доказал, что Служба безопасности может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины".

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