Обязанности министра внутренних дел Украины будет выполнять Игорь Клименко: что о нем известно

Кабинет министров Украины в среду на внеочередном заседании назначил временного исполняющего обязанности министра внутренних дел. Новым главой ведомства стал Игорь Клименко.

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Он заменит бывшего министра Дениса Монастырского, погибшего 18 января в авиакатастрофе в Броварах Киевской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", – отметил он.

Исполняющий обязанности министра будет работать, пока Верховная Рада Украины не проголосует за нового главу МВД. Для этого парламентский комитет по правоохранительной деятельности должен согласовать соответствующую кандидатуру.

Шмыгаль добавил, что Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами.

Что известно об Игоре Клименко?

Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. Высшее образование он получил в Харьковском военном университете, который окончил в 1994 году. После выпуска Клименко три года отслужил в ракетных войсках Вооруженных сил Украины.

В составе миротворческого контингента он участвовал в миротворческой миссии объединенных сил ООН в Югославии. Дальнейшее образование Клименко получал сначала заочно в Одесском госуниверситете, а позже – в Днепропетровском нацуниверситете внутренних дел.

Карьеру в правоохранительной системе Украины новый исполняющий обязанности главы МВД начал еще в 1998 году психологом в Харьковском управлении МВД.

В 2014 году, после завершения Революции Достоинства и начала войны на Донбассе, принимал непосредственное участие в боевых действиях в рамках антитеррористической операции. За это он награжден медалью "Защитник Отчизны".

В 2019 году Клименко был назначен новым главой Национальной полиции Украины.

Напомним, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар.

Известно, что в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, однако точное число жертв трагедии еще устанавливается.

Среди погибших один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета.

Кроме того, травмированы 25 человек, в том числе 10 детей.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из горячих точек.

Он также призвал свидетелей произошедшего в Броварах оперативно обратиться в полицию, поскольку это поможет в выяснении обстоятельств трагедии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет. Он поручил СБУ во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства.

Как сообщал OBOZREVATEL, от вертолета, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, осталась лишь куча металлолома во дворе многоэтажки.

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