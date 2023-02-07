СБУ может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины: Зеленский во время представления в Раде Малюка. Видео

Президент Владимир Зеленский огласил в Верховной Раде представление о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. Глава государства подчеркнул, что такие назначения соответствуют смыслу и задачам текущего периода войны с Россией.

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Об этом сообщила пресс-служба президента Украины на официальном сайте. Зеленский указал, что Малюк является боевым офицером, который с первых дней полномасштабного российского вторжения встал на защиту Украины, преданно и профессионально выполняет свою работу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"За время фактического руководства СБУ Василий Малюк доказал, что Служба безопасности может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины", – сказал президент.

Также он акцентировал, что личная заслуга Малюка состоит, в частности, в построении системы защиты Украины от вражеских специальных операций и создании системы противодействия российским спецслужбам, а также в возвращении украинских защитников из российского плена.

Со своей стороны, выступая перед народными депутатами, Василий Малюк отметил, что прекрасно понимает свою ответственность и уровень угроз, которые стали перед Родиной, и сделает все для победы Украины.

Напомним, за назначение Василия Малюка новым главой СБУ 7 февраля проголосовали депутаты Верховной Рады. Он с июля прошлого года возглавлял это ведомство в статусе исполняющего обязанности после увольнения предыдущего руководителя спецслужбы Ивана Баканова.

В целом на военной службе в органах государственной безопасности Малюк находится с 2001 года. Успел поработать в региональных управлениях СБУ, где занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления – начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 февраля Игорь Клименко был назначен министром внутренних дел Украины. За соответствующее постановление проголосовал 321 депутат;

– накануне президент Зеленский анонсировал кадровые перестановки в приграничных и прифронтовых регионах Украины. По его словам, в этих областях нужны управленцы с военным опытом.

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