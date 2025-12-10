Враг хотел просочиться в тыл: воины ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз подразделение 8-го полка Сил спецопераций Украины во время выполнения задания в лесной местности Донецкой области обнаружило и уничтожило российский отряд.

Видео показали в пресс-центре ССО. Там заявили, что во время проникновения российские солдаты использовали туман как прикрытие. Однако ориентирование у врага было слабовато.

Вражеские солдаты пытались незаметно продвинуться в тыл украинских позиций. Однако операторам ССО удалось своевременно идентифицировать перемещение врага и провести точечный огневой контакт, в результате которого пятеро российских военных были убиты.

Украинские спецназовцы продолжают выполнять задачи в районе, исключая любые попытки противника осуществить скрытое продвижение.

Ситуация в Донецкой области – последняя информация

Напомним, ранее стало известно, что выход украинских военных из Мирнограда затруднен из-за взятия под контроль оккупантами части маршрута. Все пути для эвакуации военных из города сейчас проходят через "серую зону".

Также стало известно, что бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Эти меры обусловлены остановкой продвижения российских войск в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают оборону Покровска и Мирнограда. В то же время россиянам удалось существенно усложнить украинскую логистику на Покровском направлении, что вызывает для Сил обороны существенные проблемы.

