"Враг чувствует последствия наших действий": Зеленский заслушал доклад Малюка и согласовал "некоторые операции"

В среду, 6 августа, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил президенту Владимиру Зеленскому о военных операциях ведомства. В частности тех, которые касаются дальнобойных ударов по объектам на территории страны-агрессора РФ.

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Очевидно, они согласовали и новые атаки по военному потенциалу врага. О результатах встречи сообщила пресс-служба главы государства.

Детали встречи

Отмечается, что доклад Малюка прежде всего касался военного компонента, специальных операций и дальнобойных действий воинов Службы безопасности Украины.

"Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий", – подчеркнул президент.

Он указал, что отдельного внимания за первое полугодие 2025 года заслуживают результаты СБУ в уничтожении российских систем ПВО. По его словам, это существенно помогает украинским дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и военной экономики.

"Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу!" – добавил Зеленский.

Что предшествовало

31 июля дроны Службы безопасности Украины поразили завод радиоэлектроники в Пензе, который активно работает на российский военно-промышленный комплекс. Было зафиксировано не менее 11 взрывов, после которых вспыхнул мощный пожар. По предварительной информации, результатом "бавовны" стало поражение нового производственного комплекса завода и складских помещений с комплектующими.

В ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела очередную успешную операцию, на этот раз на временно оккупированной территории Украины. С помощью дронов было поражено пять российских истребителей на аэродроме "Саки" в Крыму. В частности, один Су-30СМ уничтожен полностью (стоимость одного российского самолета составляет $35-50 млн).

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа президент Владимир Зеленский отметил подвиг украинских воинов в Курской операции, которые "поставили Россию на место". Он подчеркнул, что операция ВСУ на российской территории стала действительно особенной: когда многие думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и заставлять врага завершить войну.

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