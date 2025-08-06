'Курская операция стала действительно особенной': Зеленский отметил подвиг украинских воинов, которые 'поставили Россию на место'. Видео

Операция Вооруженных сил Украины нароссийской Курщине стала действительно особенной. Когда многие думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать РФ завершить войну.

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Об этом 6 августа заявил президент Владимир Зеленский. Он указал, что Украина уже более года проводит активные действия на территории России – на Курщине и Белгородщине.

Детали

Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары, заявил президент.

Так, по словам украинского лидера, вторжение Сил обороны Украины на Курщину стало неожиданностью для россиян и мировых разведок, хотя многие считали тогда ситуацию безнадежной.

"Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предусмотрели. Россияне – не ожидали. Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны", – написал Зеленский в официальном Telegram-канале.

Он выразил благодарность украинским защитникам, которые выполняли боевые задачи в Курской области и не допустили вторжения оккупантов в Сумы и Харьков:

"Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, всем, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Всем, кто не допустил еще одного полномасштабного удара России по нашим Сумам и Харьковщине. Защищаем Украину. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины. Слава Украине!"

Что предшествовало

Год назад, утром 6 августа 2024 года, начались бои в Курской области РФ, когда ВСУ пересекли границу вблизи города Суджа. Украинские защитники начали продвижение вглубь России и на конец августа контролировали около 1100 кв. км Курской области.

Войска РФ с самого начала Курской операции активно пытались вытеснить ВСУ и были вынуждены просить подкрепления у КНДР. К концу года вследствие контрнаступления россиян им удалось сократить захваченную ВСУ территорию до около 460 кв. км. В марте 2025 года войска врага заняли Суджу.

23 июля главком ВСУ Александр Сирьский рассказал, что летом 2024 года на фронте была сверхсложная ситуация и РФ планировала дальнейшие интенсивные наступления, в том числе на Сумщину.

Курская операция резко подняла боевой дух украинских военных, сорвала планы РФ по захвату новых территорий и ослабила давление РФ на востоке, заявил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа, в годовщину начала наступления на Курщину, Сирский заявил, что год назад Украина впервые перенесла полномасштабную войну на территорию России. По словам главкома, ВСУ не ждали удара, а сами его нанесли и показали, что Украина способна действовать на опережение и результативно атаковать.

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