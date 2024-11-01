Возвращение НДФЛ военным, фортификации и контроль закупок дронов: 'ЕС' напомнила Умерову о неотложных нуждах армии

Состоялась встреча руководства Верховной Рады и лидеров фракций с министром обороны Рустемом Умеровым и руководством Генштаба. В ходе встречи обсудили ситуацию на фронте, насущные потребности обеспечения сил обороны и проблемы безопасности, в частности, усиление сил ПВО.

Видео дня

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Европейская Солидарность", мы с Петром Порошенко на встрече подняли вопрос возвращения военного НДФЛ подразделениям, которые могли бы сами непосредственно закупать себе за эти средства дроны, РЕБ тех модификаций, которые являются для них приоритетными. Все фракции согласны с тем, что подразделения должны оставлять на свои нужды 30% НДФЛ", – констатирует депутат.

"Напомнили министру обороны его обещание до конца недели обнародовать конкретные решения о праве перевода военнослужащих из подразделения в другое подразделение. Проблема острая, мы постоянно поднимаем этот вопрос, и пришло время его решить", – пишет Ирина Геращенко.

"Подняли проблему строительства третьей линии обороны на Днепровщине и украинских границах с РФ, все фракции поддерживают нашу инициативу внесения изменений в бюджет для возможности закупки транспортными войсками строительной техники, экскаваторов", – сообщила сопредседатель фракции.

"На фоне коррупционных скандалов вокруг закупки БПЛА ДССЗЗИ мы настаиваем на передаче всех военных закупок Министерству обороны, где создано два соответствующих Агентства закупок, и усиление парламентского контроля за качеством и прозрачностью обеспечения этих процессов. Остальные фракции ВР это поддерживают. Мы будем настаивать на внесении соответствующих изменений в проект бюджета на 2025 год", – отмечает Геращенко.