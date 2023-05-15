Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами: Зеленский рассказал о результатах зарубежных визитов. Видео

Глава государства Владимир Зеленский рассказал о череде своих рабочих визитах в четыре страны НАТО – Италию, Германию, Францию и Великобританию. В результате Украина заручилась еще большей военной и политической поддержкой, а также пакетами оборонной помощи.

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С такими словами гарант обратился к украинцам, возвращаясь в Киев. Трансляцию речи Зеленского традиционно вела пресс-служба его Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров следовать украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет, оно неизбежно", – сказал политик.

Также Зеленский перечислил конкретные темы, которые обсуждались на встречах с лидерами дружественных государств:

Италия – переговоры с премьером Джорджией Мелони. Встреча с понтификом довольно обнадеживающая. Встреча с президентом Италии Серджо Матереллой.

Германия – встреча с президентом Штайнмайером, встреча с канцлером Олафом Шольцом – особенно содержательно для нашей обороны. Кроме Берлина, посетили также Аахен. Был на военной базе, осмотрел "Леопарды", осмотрел "Мардеры", поблагодарил наших воинов, которые тренируются на немецкой технике.

Франция – встреча с президентом Эммануэлем Макроном, длительные, полезные переговоры. Есть новый военный пакет. Мощный. Достигнуты новые политические договоренности.

Великобритания – встреча с премьером Риши Сунаком. Оборона и очень важное британское лидерство в военных коалициях.

Зеленский поблагодарил каждого союзника, который продолжает участвовать в судьбе и борьбе Украины всеми ресурсами. Их поддержка проявляется не только в рекордные пакеты с вооружением, но и обучение военных ВСУ, приют для украинских беженцев и содействие в продвижении Украины в такие международные организации, как Евросоюз и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне канцлер ФРГ Шольц подтвердил выделение нового пакета военной помощи на 2,7 млрд евро, в который войдут, в частности, дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T. Он также заверил в незыблемости поддержки Украины со стороны Германии не только в военной, но и в гуманитарной, политической и финансовой сферах.

После Берлина Зеленский посетил Париж, где провел встречу с французским коллегой Макроном. В Елисейском дворце Украина вновь заручилась поддержкой западных союзников.

"Политики обсудили необходимость усилить коллективное давление на страну-агрессор РФ путем дальнейших санкций, чтобы ослабить способность оккупантов продолжать агрессию. Также был поднят вопрос об эффективности внедрения санкций против РФ, в частности о предотвращении и противодействии обходу санкций в третьих странах и со стороны третьих стран", – указано в пресс-службе лидера Франции.

Следующим пунктом своей рабочей поездки Зеленский выбрал Лондон. Премьер Риши Сунак горячо встретил нашего лидера и они вместе обсудили перспективу передачи истребителей F-16, крылатых ракет и систем ПВО.

"И Кремль должен знать, что мы никуда не уйдем, мы будем делать это и дальше. Мы остаемся непоколебимы в том, чтобы помочь Украине защититься", – сказал глава британского правительства по результатам этой встречи.

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