'Возникает вопрос': Каллас рассказала о ситуации с заблокированными Венгрией 6,6 млрд евро на поддержку Украины

Дискуссии по разблокированию Венгрией 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, предназначенных для компенсации государствам ЕС за военную помощь Украине, продолжаются. В то же время конкретных сроков принятия решения пока нет.

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Об этом заявила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас. По ее словам, вопрос разблокирования средств остается на повестке дня ЕС. В то же время назначение нового министра от Венгрии дало возможность продвинуться вперед в обсуждении этого вопроса.

"Поэтому сегодня мы также обсуждаем, как использовать эти средства. Как вы знаете, первоначальная идея заключалась в том, чтобы получить возмещение за взносы, чтобы распределить бремя. Но, конечно, сейчас также возникает вопрос, следует ли сосредоточиться больше на оказании помощи Украине, или на фактическом возмещении тех взносов, которые уже были сделаны", – сказала Каллас.

Вместе с тем, по словам Каллас, обсуждают и другой подход. В частности, встал вопрос,стоит ли направить больше внимания на непосредственную поддержку Украины, или сохранить приоритет возмещения взносов, которые страны уже осуществили ранее.

Глава дипломатии ЕС также сообщила, что на рассмотрение государств-членов вынесут компромиссное предложение. Она подчеркнула, что эта инициатива новая, поэтому ее нужно согласовать со странами Евросоюза.

По словам Каллас, только после согласия между государствами-членами можно будет перейти к дальнейшим шагам. Именно поэтому она не стала прогнозировать, когда может быть принято окончательное решение о разблокировании средств.

Заметим, Европейский фонд мира используют для компенсации странам ЕС расходов на вооружение и военную технику, переданные Украине. За счет этого механизма финансировались поставки артиллерийских систем, боеприпасов, ракет, средств противовоздушной обороны, бронетехники, топлива, медицинского оборудования и другого оснащения для Сил обороны Украины.

Напомним, Украина получила очередной, уже седьмой по счету, транш от Европейского Союза в рамках макрофинансовой программы Ukraine Facility. Всего на счет правительства должно было поступить 2,8 млрд евро, но с учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования фактическая сумма составила 2,6 млрд евро. Их направят на покрытие расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных потребностей.

Также OBOZ.UA сообщал, власти Финляндии изъяли в пользу НАК "Нафтогаз Украины" российские активы стоимостью почти 4 млн евро. Это стало одним из последствий борьбы с незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

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