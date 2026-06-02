Страна ЕС конфисковала миллионы евро России для Украины: что известно о деньгах
Власти Финляндии изъяли в пользу НАК "Нафтогаз Украины" российские активы стоимостью почти 4 млн евро. Это стало одним из последствий борьбы с незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" во временно оккупированном Крыму в 2014 году.
Об этом сообщает Yle. Отмечается, что таким образом финская власть изменила свою тактику конфискации только российской недвижимости.
Что известно об изъятых средствах
- Деньги были заморожены – до того они принадлежали к ныне закрытой Программе приграничного сотрудничества ЕС, в которой совместно участвовали Финляндия и Россия.
- Перед началом полномасштабного вторжения в Украину Россия успела полностью выплатить свой финансовый вклад в размере 3,7 млн евро.
- С началом агрессии программа была разорвана, а средства остались на счетах Министерства занятости и экономики Финляндии, откуда их теперь официально изъяли судебные приставы.
Арест гарантирует, что Москва не сможет вернуть или перевести эти деньги, что защищает права Украины как кредитора. В общем, начиная с 2024 года, Финляндия заморозила российские активы на более 40 млн евро, а в первые полгода после вторжения эта цифра достигала почти 190 млн евро.
Что предшествовало
Средства были изъяты в рамках выполнения предыдущих важных для Украины судебных решений. В частности речь идет о:
- решении постоянной палаты Третейского суда в Гааге, которая в 2023 году обязала РФ выплатить "Нафтогазу" около 4,3 млрд евро компенсации за утраченные активы в Крыму;
- постановление Окружного суда Хельсинки, который в мае этого года официально дал ход принудительному исполнению этого решения на территории своей страны.
Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в мае суд Международного финансового центра "Астана" признал арбитражное решение и дал разрешение на принудительное взыскание около 1,4 млрд долларов с российского "Газпрома" на территории Казахстана в пользу НАК "Нафтогаз Украины", что стало первым публичным иностранным судебным решением о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение этого арбитражного решения против "Газпрома" на территории отдельного государства. В то же время в Министерстве юстиции Казахстана официально отказались содействовать принудительному взысканию средств.
