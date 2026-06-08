Украина получила от ЕС еще 2,8 млрд евро: на что пойдут деньги

Украина получила очередной, уже седьмой по счету, транш от Европейского Союза (ЕС) в рамках макрофинансовой программы Ukraine Facility. Всего на счет правительства должно было поступить 2,8 млрд евро, но с учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования фактическая сумма составила 2,6 млрд евро. Их направят на покрытие расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных потребностей.

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Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что общий объем финансирования по механизму Ukraine Facility превысил уже 29,4 млрд евро.

"На этом этапе Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права. Кроме того, Украина досрочно выполнила ряд условий, предусмотренных для следующих этапов финансирования. Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам", – отметила Свириденко.

По ее словам, по состоянию на конец мая Украина выполнила 86 мероприятий Плана и еще 65 находятся на разных этапах реализации. Правительство продолжает системно внедрять необходимые изменения для обеспечения экономической устойчивости, восстановления страны и приближения к членству в ЕС.

Что такое Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility официально заработала 1 марта 2024 года. Она стала главным долгосрочным финансовым инструментом поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Общий объем программы на 2024-2027 годы составляет 50 миллиардов евро. Средства предоставляются в форме грантов и займов и должны направляться на:

восстановление инфраструктуры;

реконструкцию разрушенных территорий;

модернизацию экономики;

поддержку государственного бюджета;

проведение реформ для вступления в ЕС.

Из этой суммы более 38 миллиардов евро предусмотрены именно на поддержку реформ и инвестиций. Выплаты напрямую зависят от того, насколько Украина выполняет определенные показатели в рамках Ukraine Plan – официального плана реформ и трансформаций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина ратифицировала меморандум с ЕС, который открывает доступ к кредиту на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. В частности, для получения части средств Украина должна выполнить требования – принять налоговые изменения, отменить льготы на международные посылки, реформировать ФЛП и ввести новые правила для цифровых платформ.

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