'Возможности еще не исчерпаны': посол Корнийчук заявил, что Украина и Израиль могут больше помогать друг другу

Украина и Израиль еще не исчерпали возможности для углубления взаимопомощи и сотрудничества и могли бы поддерживать друг друга еще больше. Особенно в ситуации, когда обе страны ежедневно борются за собственную безопасность.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук. Во время интервью изданию Ynet у него спросили, доволен ли он военной и разведывательной помощью, которую Иерусалим оказывает Киеву.

"Мы никогда не будем довольны и всегда будем думать, что можно сделать больше. Я уверен, что мы могли бы больше помогать друг другу", – ответил дипломат.

Корнийчук отметил, что наша страна могла бы поделиться опытом в перехвате БПЛА. "Мы имеем дело с сотнями из них ежедневно, и у нас есть много технологий, которыми можно поделиться... Я уверен, что можно сделать больше, и мы сосредоточились на этом, потому что обе страны сталкиваются со сложными ситуациями", – объяснил посол.

Официальный Киев ценит каждые усилия наших партнеров, каждую гуманитарную помощь и поддержку израильского народа.

"Израильский народ имеет большое сердце, хотя и сосредоточен на своей безопасности. Он живет не в легком регионе и ежедневно борется за свою безопасность. Но в то же время я с гордостью могу сказать, что мы являемся одной из немногих стран Европы, в которой не было ни одного пропалестинского протеста после 7 октября. Мы являемся самым толерантным населением к Израилю", – уверен Корнийчук.

Переговоры по российско-украинской войне

У посла спросили, насколько близки Киев и Москва к мирному соглашению. Он указал на усилия администрации президента США Дональда Трампа организовать дипломатическую работу, а также отметил: "Наши войны похожи тем, что для нас обоих это вопрос выживания. Иран угрожает вам, Россия угрожает нам, и мы более или менее боремся с одним и тем же врагом с разных сторон".

Дипломат заявил, что многие украинцы негативно восприняли встречу Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина на Аляске.

"Ему расстелили красную дорожку, пожали руки и выразили знаки дружбы этому преступнику, которого Международный уголовный суд обвиняет в военных преступлениях и похищении наших детей. В то же время мы считаем, что президент Соединенных Штатов действительно пытается двигаться вперед и делать все возможное для достижения мирного соглашения или хотя бы прекращения огня. Последняя встреча в Вашингтоне была более полна надежды, потому что президент [Владимир] Зеленский вместе с европейскими лидерами продемонстрировал единство и поддержку Украины", – сказал Корнийчук.

Он провел параллель между тем, что происходит в Израиле и в Украине. "Текущая ситуация кажется несправедливой для обеих наших стран. На вас напал ХАМАС, и все же большинство ваших партнеров давят на вас, чтобы вы прекратили войну в Газе. Мы чувствуем то же самое в Украине, где на нас давят, чтобы мы уступили оккупированные территории России. Это несправедливо, но, к сожалению, мир несправедлив", – указал посол.

На протяжении всей истории человечества международные соглашения также не были справедливыми. "У вас были хорошие соглашения с палестинцами, у нас было по меньшей мере 200 соглашений с Россией – и обе стороны их нарушали", – подчеркнул Корнийчук.

Договоренности, на которые якобы шли россияне, признание наших суверенных территорий и морских границ не помешали им начать полномасштабную агрессию.

"Теперь нам нужно доказать американцам, что это не только наша война. Согласно Будапештскому меморандуму, когда мы отказались от ядерного оружия, нам было прямо сказано, что американцы, британцы, французы и китайцы будут гарантами сохранения территориальной целостности Украины. Россия также была гарантом этого – и что произошло?" – напомнил посол.

Как ранее писал OBOZ.UA, Elbit Systems, ведущий оборонный производитель Израиля, объявил о подписании пятилетнего контракта на сумму 1,64 млрд долларов с неназванной европейской страной. В рамках соглашений ожидаются поставки современных вооружений и военной техники.

