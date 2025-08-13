Оборонный гигант Elbit из Израиля заключил соглашение о поставках оружия на $1,64 млрд неназванной стране Европы

Elbit Systems, ведущий оборонный производитель Израиля, объявил о подписании контракта на сумму 1,64 миллиарда долларов с неназванной европейской страной. В рамках договора ожидается поставка современных вооружений и военной техники.

Об этом сообщает Times Of Israel. Это соглашение усиливает оборонные возможности европейского партнера и укрепляет позиции Elbit Systems на международном рынке высокотехнологичного оружия.

В рамках пятилетнего контракта страна-заказчик получит дальнобойные высокоточные артиллерийские ракетные системы, а также комплекс беспилотных боевых летательных аппаратов на базе искусственного интеллекта, которые могут использоваться как для тактических, так и для оперативных задач.

Кроме этого, соглашение предусматривает поставку оборонной продукции с передовыми системами разведки, наблюдения, обнаружения и рекогносцировки (ISTAR), а также современными средствами связи и радиоэлектронной разведки. Дополнительно контракт включает электронно-оптические системы и технологии ночного видения, повышающие эффективность военных операций в сложных условиях.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не намерены признавать Палестинское государство, зато в Белом доме поддерживают уничтожение ХАМАС и решение гуманитарного кризиса, который сложился в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы.

Ранее сообщалось, что по плану полной оккупации сектора Газа Армия обороны Израиля готовится к массированным обстрелам и проведению точечных операций. Более того, израильское правительство намерено объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов.

