'Возможно, все начнется с прекращения огня': Рубио заявил, что урегулирование войны в Украине будет проходить в несколько этапов

Президент США Дональд Трамп хочет как можно быстрее закончить войну в Украине. Однако в данном вопросе все нужно будет решать поэтапно, и, возможно, это начнется с прекращения боевых действий.

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Такое мнение высказал государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью, опубликованном на официальном сайте Государственного департамента США. По его словам, американский руководитель достаточно прямолинеен и при его президентстве война никогда бы не началась.

Он (Трамп – ред.) просто не ищет паузы. Он хочет, чтобы она (война – ред.) закончилась, и это будет трудно, и это придется делать поэтапно. Возможно, все начнется с прекращения огня. Это не было согласовано, даже не обсуждалось, но я просто говорю об этом – а затем открытие таких вещей, как коридоры оказания помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не нацелились на энергетическую инфраструктуру Поэтому посмотрим, как это сработает", – отметил Рубио.

Он отметил, что Трамп – единственный в мире лидер, который может "организовать что-то подобное", однако это должны быть совместные усилия.

"Это не только мы, это не только Европа или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны участвовать", – сказал госсекретарь.

В свою очередь, Европе придется предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. Европейские лидеры должны быть готовы к активным действиям, несмотря на то, что перед ними стоят многочисленные деликатные вопросы для обсуждения, начиная от территориальных претензий и контроля над вооружением, языковых и культурных аспектов, требующих разработки.

Одновременно Соединенные Штаты выражают заинтересованность в долгосрочной независимости Украины, основанной на постоянных экономических взаимодействиях. Планируется, что в будущем Украина сможет заключить выгодные соглашения о совместных предприятиях и сотрудничестве в области получения полезных ископаемых и использования природных ресурсов. Часть полученных средств должна быть возвращена американским налогоплательщикам, а другая – реинвестирована в Украину для восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Это очень тяжелая работа, но вчерашний день стал первым шагом на длинном пути, который у нас есть, но если это так – я повторю слова президента, что убийства и смерти должны прекратиться в Украине", – резюмировал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля, в Белом доме сообщили о встрече Марка Рубио и вице-президента Джей Ди Венса с Владимиром Зеленским. На ней американские политики возглавят делегацию, встреча состоится на Мюнхенской конференции.

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