Рубио и Вэнс встретятся с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности – Белый дом

В среду, 12 февраля, в Белом доме анонсировали встречу госсекретаря США Марка Рубио и вице-президента Джей Ди Венса с Владимиром Зеленским. На нем, в частности, американские политики возглавят делегацию.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Видео ее выступления было опубликовано в соцсети Х. Встреча состоится на Мюнхенской конференции.

Ливитт также процитировала недавнее сообщение Дональда Трампа, в котором он призывает как можно скорее "окончить эту бессмысленную войну".

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора остановить эту бессмысленную войну, где были массовые и совершенно ненужные смерть и разрушения", – повторила сообщение американского президента его пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZ.ua, в среду, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, политики говорили о завершении войны в Украине.

Напомним, что в среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп также снова провел беседу с российским диктатором. Во время разговора политики, в частности, говорили и об Украине.

Трамп назвал беседу "длительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

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