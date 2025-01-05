'Вова, это не я': Зеленский рассказал, как перед ним извинялся Лукашенко после полномасштабного вторжения РФ

Беларусский диктатор Александр Лукашенко после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, извинялся перед президентом Владимиром Зеленским за пуски российских ракет с территории РБ. Разговор состоялся по телефону несколько дней спустя после 24 февраля 2022 года.

Видео дня

Об этом глава Украинского государства заявил в подкасте Лекса Фридмана. Президент сказал, что говорил с Лукашенко "и он извинялся".

"И он говорил, что "это не я, с моей территории пускали ракеты – и пускал Путин". Это его слова. У меня есть свидетели", – указал Зеленский.

"Ты поверь, Володя, это не я", – пересказал он слова т.н. президента Беларуси.

Лукашенко уверял, что не контролирует ситуацию. Украинский глава тогда ответил, что считает Лукашенко таким же убийцей. Тот попытался оправдаться: мол, ты пойми, "с россиянами воевать нельзя".

Зеленский спрашивал, как Лукашенко вообще допустил такую ситуацию. "И я до сих пор помню, он мне говорит "ударь по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как много он для меня значит". Я ему говорю "ты о чем говоришь?" – вспомнил детали беседы президент.

"Извини меня, Вова", – подытожил Фридман и спросил: "Когда это было, в 5 утра (24 февраля 2022-го. – Ред.)?".

"Нет-нет, второй-третий день войны, как-то так", – уточнил Зеленский.

Добавим: разговор Зеленского с известным американским подкастером Лексом Фридманом длился три часа. Глава государства обсудил немало тем и рассказал об украинском видении справедливого мира, о котором "важно знать всем в странах-партнерах".

Деталями президент Украины поделился в Telegram. "Содержательные ответы на сложные вопросы", – охарактеризовал беседу он.

"Рассказал о силе наших людей, истоках преступной российской агрессии и нашей готовности работать вместе с президентом [Дональдом] Трампом и всеми партнерами, чтобы установить надежный и продолжительный мир", – подчеркнул Зеленский.

Подкаст (с переводом на украинский язык) уже вышел на YouTube-канале Офиса президента. Видео было опубликовано вечером в воскресенье, 5 января.

Зеленский согласился на запись подкаста с Фридманом в конце ноября 2024 года. Он сделал это публично, ответив на призыв, который подкастер опубликовал в X (Twitter). Чтобы провести беседу, президент пригласил Фридмана посетить Украину.

О том, что разговор состоялся, подкастер сообщил 4 января.

Лекс Фридман – американский ученый, интервьюер и блогер украинско-еврейского происхождения. На его канал в YouTube подписано 4,46 миллиона пользователей.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. По словам президента Украины, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую тот проведет уже в статусе американского главы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!