Зеленский согласился на подкаст с американским интервьюером Фридманом: он приедет в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на интервью с известным американским подкастером Лексом Фридманом. Фридман, ведущий популярный подкаст с участием мировых бизнесменов, политиков и экспертов, выразил желание приехать в Киев для записи трехчасового подкаста с украинским лидером.

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Об этом свидетельствует их переписка в соцсети Х. Так, Лекс Фридман предложил провести интервью с Зеленским.

"Я бы с удовольствием сделал трехчасовой подкаст с президентом Зеленским. Я приеду в Киев ради этого. Давайте сделаем это", – написал Фридман.

На это предложение президент ответил положительно.

"Согласен. До встречи в Украине", – ответил Зеленский.

Лекс Фридман начал свой подкаст в 2018 году, первоначально фокусируясь на искусственном интеллекте. Однако со временем он расширил формат, включив в него интервью с ведущими личностями разных областей. Среди гостей подкаста были известные фигуры, как бизнесмен Илон Маск, президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей.

После начала войны в Украине Фридман выразил свою солидарность с украинцами, подчеркнув, что он считает "россиян, украинцев и американцев частью своих народов и стремится популяризировать их культуры, не подвергаясь давлению ни с одной из сторон конфликта".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия совершила 1120 массированных атак – и это только против энергетики Украины.

Глава государства подчеркнул, что делает это враг сознательно, стремясь нанести как можно больший ущерб гражданскому населению. Москва кичится своими действиями и угрожает усилить эти атаки.