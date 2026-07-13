"Вот так они побеждают": конгрессмен Маккол рассказал, что увидел в центральном командовании ССО ВСУ. Видео
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Член Палаты представителей США Майкл Маккол поделился впечатлениями от посещения центрального командования Сил специальных операций ВСУ, где ознакомился с проведением операций с использованием дронов. Украинские военные с помощью беспилотников стоимостью около 25 тысяч долларов наносят удары по российским инфраструктурным объектам, стоимость которых достигает 100 миллионов долларов.
Об этом заявил Маккол. Видеообращение опубликовало агентство Bloomberg.
Накануне он побывал в центральном командовании Сил специальных операций Украины недалеко от Киева, где осуществляется планирование и координация ключевых операций с применением беспилотников. Увиденное, отметил политик, произвело на него сильное впечатление.
"Прошлой ночью я был в центральном командовании сил специальных операций Украины, где они проводят основные операции с использованием дронов. Это было захватывающе. Они берут дрон стоимостью 25 000 долларов и выводят из строя инфраструктурный объект стоимостью 100 миллионов долларов в России. Вот так они побеждают, потому что Россия не может себе этого позволить", — сказал Макколл.
Именно такая асимметричная тактика позволяет Украине наносить противнику значительные экономические и военные потери, затрачивая сравнительно небольшие ресурсы.
Напоминаем, что на Сизранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области РФ после атаки выведены из строя обе установки первичной переработки нефти. Спутники зафиксировали многочисленные очаги возгорания и повреждения технологической инфраструктуры предприятия.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские Силы обороны благодаря масштабной операции "Ашан" с применением специально разработанных беспилотников смогли существенно ослабить наступательный потенциал российской армии. Уже после первого этапа спецоперации оккупанты были вынуждены отвести значительную часть своей техники от линии фронта, а их механизированное наступление фактически удалось остановить на полгода.
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